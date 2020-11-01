Неожиданно – ничья: «СКА-Хабаровск» сыграл с «Иртышом» со счетом 1:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Этот матч должен был завершиться очередной победой хабаровских армейцев – по крайней мере на это надеялись местные болельщики. Статистика «Иртыша» его фанатов не радует – команда в этом сезоне наконец-то вернулась в Футбольную национальную лигу и пока идет на 20 месте, находясь в так называемой зоне вылета. Из 18 игр «Иртыш» проиграл 12 набрав всего 12 очков.

Сравните с хабаровчанами, у которых за 18 туров – 24 очка. Впрочем, любители футбола со стажем помнят, что соперники «красно-синих» отличаются очень неуступчивым нравом и любят навязывать соперникам плотную борьбу.

Нервозная обстановка на поле поддерживалась и начавшимся холодным осенним дождем мокрый мяч и скользкое от воды поле не способствуют качественному атакующему футболу, который так любит новый наставник хабаровского СКА Сергей Юран.

Тем не менее армейцы, вдохновленные недавними победами, начали с атаки и могли забить уже на первых минутах встречи, но мяч в ворота не шел. Омичи контратаковали и на 23 минуте добиваются своего забивая первый мяч в этой игре.

Второй мяч в матче был забит с пенальти – отличился Константин Базелюк, вышедший к 11 метровой точке. Пушечный удар по центру и на 39 минуте хабаровчане сравнивают счет. Честно сказать: «Иртыш» к этому моменту наиграл уже на два 11-метровых, однако первое нарушение – игру рукой арбитр предпочел не заметить.

К сожалению, второй тайм ожидаемых голов не принес, хотя и первая и вторая команды очень старались отличиться. Результат – ничья 1:1. Первая ничья после того, как СКА возглавил новый наставник.

- Я думаю, что результат по игре, - отметил в послематчевом интервью Сергей Юран, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». – Развернуться могло в любую сторону – могли и выиграть, могли и проиграть. Пятерым игрокам из стартового состава из-за повреждений пришлось дать отдохнуть. Я ожидал что будет тяжелая игра, внизу турнирной таблице она не по игре.

Уже 4 ноября «СКА-Хабаровску» предстоит куда более ответственный матч, с гораздо более серьезным соперником – казанским «Рубином» в рамках розыгрыша Кубка России по футболу.

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