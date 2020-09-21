Владислав Камилов покидает «СКА-Хабаровск» Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

Как сообщили в футбольном клубе, между «СКА-Хабаровском» и «Уфой», выступающей в российской Премьер-Лиге, завершились переговоры о переходе Вячеслава Камилова, полузащитника «красно-синих».

- Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, «СКА-Хабаровск» - достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в наш клуб свободным агентом, - рассказали в руководстве хабаровских армейцев. - Подписывая двухлетний контракт с Владиславом летом 2019-го, мы договорились, что в случае предложения из РПЛ, которое устроит клуб, не станем препятствовать переходу. К нам обратились коллеги из ФК «Уфа», и мы решили пойти навстречу игроку, давно мечтавшему попробовать свои силы в российской Премьер-Лиге.

В СКА также отметили, что в тренерском штабе ФК «Уфа» работают хорошо знакомые в Хабаровске специалисты, а также пожелали футболисту дальнейшего роста, удачи в новом клубе и пообещали следить за его выступлениями.

- Спасибо, что руководство «СКА-Хабаровск» с пониманием отнеслось к моему желанию перейти в клуб РПЛ, - отметил Владислав Камилов. - Конечно, я рад подписанию контракта с ФК «Уфа». Мне очень приятно, что в таком клубе обратили на меня внимание и пригласили в свои ряды. Теперь надо мне соответствовать амбициям моей новой команды. Но я хочу также сказать слова благодарности руководству, тренерскому штабу, партнерам и всем болельщикам ФК «СКА-Хабаровск». Руководству - за то, что больше года назад позвали в команду и сдержали свое обещание отпустить меня в случае достойного предложения из Премьер-Лиги. Тренерам и партнерам - за помощь на футбольном поле, доверие и дружеские отношения, которые я здесь приобрел навсегда. Болельщикам - за поддержку и признание. Хочу пожелать удачи хабаровскому клубу, за чьими успехами я буду обязательно следить и переживать.

В «СКА-Хабаровске» Владислав Камилов играет с 1 июля 2019 года, до этого он был полузащитником в «Шиннике». Двухлетний контракт с армейцами у футболиста должен был закончиться только летом следующего года. В этом сезоне он провел за хабаровский клуб девять матчей (в том числе один кубковый) и забил два гола.

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