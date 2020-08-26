Адреналин в чистом виде: «СКА-Хабаровск» преодолел «проклятие пенальти» и выиграл у «Факела» со счетом 8:7 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Если честно игра в основное время особого впечатления не произвела, но вот серия послематчевых пенальти выдалась очень нервной и заставила болельщиков армейцев буквально вопить от радости.

НОВАЯ ФОРМА, НОВЫЙ ВРАТАРЬ, НОВЫЕ ПРАВИЛА

Это уже вторая встреча хабаровского СКА и воронежского «Факела» в этом августе. Первый матч в рамках первенства ФНЛ завершился победой «красно-синих» и сейчас уже в 1/64 финала на Кубок России гостям кровь из носу надо было выиграть. Этого требовали от них болельщики, почем зря ругавшие свою команду на форумах, этого требовал от них главный тренер – которому очень хотелось доказать, что он нужен клубу.

В этот раз армейцев как-то даже неудобно было называть «красно-синими», на поле они вышли в новой кубковой форме, в новых кубковых цветах, напомнивших некоторым «Крылья Советов». Также в воротах хабаровской команды вместо привычного уже Игоря Обухова встал «новичок» Владимир Сугробов. Внимательные болельщики его могут помнить по товарищескому матчу в Крымске, где Владимир, тогда еще находившийся на просмотре красиво «вытащил» пенальти, что обнадеживало.

Правила в играх за Кубок тоже новые. Теперь команды играют без дополнительного времени. Если в двух таймах счет остается 0:0, сразу начинается серия пенальти. Лотерея, конечно, но зато дает шанс командам из подэлитного дивизиона обойти мастеров.

Что сказать о первых 90 минутах встречи? Ничего особенного. В первом тайме активно действовали хозяева поля, когда же Алексей Поддубский в перерыве заменил сразу трех игроков: Баркова на Базелюка, Гаджимурадова на Кенесова и Камилова на Батютина инициатива перешла к гостям. Во втором тайме уже они смотрелись поживее. Сил на борьбу было потрачено много, а вот результат не радовал. Обе команды по воротам били часто, попадали редко.

Единственный по-настоящему опасный момент возник во втором игровом отрезке, но Сугробов уверено отразил опасный удар соперника. Даже выход на поле Ираклия Квеквескири ситуацию не изменил. Итог: в основное время счет матча 0:0 и как следствие - пенальти. И тут хабаровские болельщики полезли в карманы за валидолом.

ПРОКЛЯТИЕ ПЕНАЛЬТИ

Если СКА в кубковых матчах доходил до серии одиннадцатиметровых ударов – в последнее время всегда проигрывал. Такая видимо у клуба карма. У армейцев мяч летел в штангу – соперники праздновали победу. Но в этот раз у нас был Сугробов.

Первыми били гости. Хабаровский голкипер попрыгал, разминаясь в «рамке» и уверенно взял первый мяч. Трибуны взревели – тысяча болельщиков кричали как целый стадион. К одиннадцатиметровой отметке выходит Иванков – надо забивать. Бьет, голкипер «Факела» не угадывает направление удара, падает… но мяч в худших традициях «красно-синих» рикошетит от верхней перекладины и отлетает в поле.

Опять бьют гости – удар и Сугробов снова спасает команду! Два подряд отраженных пенальти это что-то нереальное. Надо забивать – кричат трибуны. У мяча Эльмурзаев он хмурится, разбегается и направляет снаряд в ворота. Проклятие действует – перекладина! Магомед в сердцах машет рукой, Кортнев, голкипер «Факела», радостно подпрыгивает.

Дальше началась чистая игра нервов. Забивают гости, забивают наши и так до счета 7:7. И тут в дело снова вступает главный герой дня Владимир Сугробов делая решающий сейв – 7:7 и тут же сам забивая Кортневу – 8:7, «СКА-Хабаровск» выложившись до предела преодолевает свое проклятье и проходит дальше.

- Это ж футбол! Как силы беречь? – отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Надо в каждом матче по полной выкладываться. Ребятам спасибо, я их поблагодарил. Действительно, сегодня был спектакль. Я доволен и игрой, и результатом. Должно же и нам когда-то было повести в серии одиннадцатиметровых. Вот повезло. Предыдущие два раза, сами знаете, мы в такой ситуации проигрывали.

Следующий матч, на этот раз в рамках первенства ФНЛ у «СКА-Хабаровска» состоится опять на домашней арене 30 августа. Соперником будет «Шинник».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Опять 1:0 и опять Барков: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Факела» с минимальным счетом. Это вторая домашняя победа хабаровских армейцев в первенстве (подробнее)

- Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0. Единственный гол в первом домашнем матче забил новобранец армейцев (подробнее)

- Болеем за наших! В Хабаровске для зрителей открывают стадионы. Правда, посмотреть матчи любимых команд сможет только небольшое количество зрителей (подробнее)

В ТЕМУ:

- Владислав Соромытько уходит из «СКА-Хабаровска». Голкипер «красно-синих» решил покинуть Хабаровск и вообще попробовать себя в новой сфере (подробнее)

- И смотрите, не перепутайте! Сразу семеро футболистов «СКА-Хабаровска» сменили игровые номера. Новые числа на майках выбрали и новички «красно-синих» (подробнее)