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Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0

Единственный гол в первом домашнем матче забил новобранец армейцев
Борис КокуринБорисКокурин
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Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0

Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

НАКОНЕЦ-ТО ДОМА

Эту игру в Хабаровске ждали с нетерпением и надеждой. С тех пор как из-за коронавируса футбольный сезон был досрочно завершен, это первый домашний матч СКА. К тому же буквально накануне Роспотребнадзор выдал разрешение местному клубу допустить на стадион зрителей, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Роспотребнадзор выдал разрешение местному клубу допустить на стадион зрителей, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности

Роспотребнадзор выдал разрешение местному клубу допустить на стадион зрителей, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» даже выпустил маски с собственной символикой, но достать их даже в день матча оказалось большой проблемой – заказана была слишком маленькая партия и болельщики разочарованно покидали магазин атрибутики доставая из карманов обычные медицинские средства защиты. Традиционно не хватило на всех и программок на предстоящую игру, но праздника местным любителям футбола это не испортило.

Большой футбол опять вернулся на Дальний Восток и была надежда, что дома армейцы наконец прервут чреду неудач, преследующих их на выезде. Где кроме самой первой игры с «Аланией» в Грозном, остальные матчи «красно-синие» проиграли. Черную полосу надо было заканчивать и соперник СКА - «Волгарь», новичок ФНЛ, для этого подходил как нельзя лучше.

«СКА-Хабаровск» даже выпустил маски с собственной символикой, но достать их даже в день матча оказалось проблемой

«СКА-Хабаровск» даже выпустил маски с собственной символикой, но достать их даже в день матча оказалось проблемой

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Порадовал и стартовый состав армейцев, в котором любители делать преждевременные выводы увидели и Камилова и Гаджимурадова, преждевременно отправленных местными конспирологами в другие клубы. Не было только Ираклия Квеквескири схлопотавшего за свой непростой характер красную карточку в матче с «Крыльями Советов», но его роль на поле призван был исполнить Владислав Камилов и забегая вперед кажем - справился он неплохо.

Любители делать преждевременные выводы увидели на поле Камилова и Гаджимурадова, преждевременно отправленных местными конспирологами в другие клубы

Любители делать преждевременные выводы увидели на поле Камилова и Гаджимурадова, преждевременно отправленных местными конспирологами в другие клубы

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Внимательные зрители увидели в ложе и Михаила Дегтярева. Правда врио не стал афишировать свое присутствие на матче. Мало ли, болельщики народ суеверный, так, например они очень не любили, когда на стадион приходил бывший губернатор Шпорт – он считался «не фартовым», а вот Сергей Фургал, наоборот, приносил удачу. Каков в этом плане Дегтярев надо было посмотреть.

КРАСНО-СИНИЕ НАЧИНАЮТ…

Действительно, игру армейцы начали с атаки, видимо, чтобы показать гостям кто на поле хозяин. Атаки принесли свои плоды, в ворота «Волгаря» был назначен угловой который завершил ударом в створ новичок армейцев Дмитрий Барков, перешедший в СКА из подмосковных «Химок».

Игру армейцы начали с атаки, видимо, чтобы показать гостям кто на поле хозяин

Игру армейцы начали с атаки, видимо, чтобы показать гостям кто на поле хозяин

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Дебют получился успешным уже начиная с 8 минуты матча армейцы, к радости болельщиков, повели в счете – 1:0. В первом тайме была возможность отличиться у ставшего уже в Хабаровске своим Константина Базелюка. Но нападающий, играющий в этом матче на не совсем привычной для себя позиции, пробил недостаточно мощно дав возможность голкиперу гостей «обнять» мяч, не пустив его в рамку.

В первом тайме была возможность отличиться у Константина Базелюка, Но нападающий, пробил недостаточно мощно

В первом тайме была возможность отличиться у Константина Базелюка, Но нападающий, пробил недостаточно мощно

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В первом тайме были моменты и у «Волгаря», но первый раз армейцев спасла штанга, а потом неплохая игра защитников и голкипера которые смогли купировать опасные удары. В итоге на перерыв команду ушли с минимальным преимуществом СКА.

Второй тайм так же начался бодро, зрители кричали, требуя от Базелюка активнее идти вперед, он пытался, но его постоянно роняли соперники, зато в штрафную астраханцев рвались другие армейцы, правда тоже не слишком успешно.

Зрители кричали, требуя от Базелюка активнее идти вперед, он пытался, но его постоянно роняли соперники

Зрители кричали, требуя от Базелюка активнее идти вперед, он пытался, но его постоянно роняли соперники

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Ближе к концу тайма Алексей Поддубский сменил схему игры выпустив на поле больше защитников. Оно и понятно – лучше синица в руке чем преимущество в два мяча. Ставка себя оправдала хотя астраханцы делали все чтобы если и не выиграть, хотя бы свести игру вничью.

Уже начиная с 8 минуты матча армейцы, к радости болельщиков, повели в счете

Уже начиная с 8 минуты матча армейцы, к радости болельщиков, повели в счете

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Не вышло. Помогло в этом и удаление уже в дополнительное время Юрия Журавлева, получившего красную карточку за два «горчичника». В первой домашней игре сезона «СКА-Хабаровск» одержал долгожданную победу заработав еще три очка.

Страсти на поле кипели не шуточные - всем нужна была победа

Страсти на поле кипели не шуточные - всем нужна была победа

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Давайте я коротко скажу: игра забывается, результат остаётся, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Я ребятам благодарен, потому что у нас группа футболистов сегодня сыграла без тренировочного процесса. На это были объективные обстоятельства. Сыграли на ноль, отработали, все выложились. Вот коротко по игре.

Следующий матч армейцы проведут так же дома с воронежским «Факелом».

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