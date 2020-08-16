Домой с победой: «СКА-Хабаровск» выиграл у «Волгаря» со счетом 1:0 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

НАКОНЕЦ-ТО ДОМА

Эту игру в Хабаровске ждали с нетерпением и надеждой. С тех пор как из-за коронавируса футбольный сезон был досрочно завершен, это первый домашний матч СКА. К тому же буквально накануне Роспотребнадзор выдал разрешение местному клубу допустить на стадион зрителей, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Роспотребнадзор выдал разрешение местному клубу допустить на стадион зрителей, разумеется, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» даже выпустил маски с собственной символикой, но достать их даже в день матча оказалось большой проблемой – заказана была слишком маленькая партия и болельщики разочарованно покидали магазин атрибутики доставая из карманов обычные медицинские средства защиты. Традиционно не хватило на всех и программок на предстоящую игру, но праздника местным любителям футбола это не испортило.

Большой футбол опять вернулся на Дальний Восток и была надежда, что дома армейцы наконец прервут чреду неудач, преследующих их на выезде. Где кроме самой первой игры с «Аланией» в Грозном, остальные матчи «красно-синие» проиграли. Черную полосу надо было заканчивать и соперник СКА - «Волгарь», новичок ФНЛ, для этого подходил как нельзя лучше.

«СКА-Хабаровск» даже выпустил маски с собственной символикой, но достать их даже в день матча оказалось проблемой Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Порадовал и стартовый состав армейцев, в котором любители делать преждевременные выводы увидели и Камилова и Гаджимурадова, преждевременно отправленных местными конспирологами в другие клубы. Не было только Ираклия Квеквескири схлопотавшего за свой непростой характер красную карточку в матче с «Крыльями Советов», но его роль на поле призван был исполнить Владислав Камилов и забегая вперед кажем - справился он неплохо.

Любители делать преждевременные выводы увидели на поле Камилова и Гаджимурадова, преждевременно отправленных местными конспирологами в другие клубы Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Внимательные зрители увидели в ложе и Михаила Дегтярева. Правда врио не стал афишировать свое присутствие на матче. Мало ли, болельщики народ суеверный, так, например они очень не любили, когда на стадион приходил бывший губернатор Шпорт – он считался «не фартовым», а вот Сергей Фургал, наоборот, приносил удачу. Каков в этом плане Дегтярев надо было посмотреть.

КРАСНО-СИНИЕ НАЧИНАЮТ…

Действительно, игру армейцы начали с атаки, видимо, чтобы показать гостям кто на поле хозяин. Атаки принесли свои плоды, в ворота «Волгаря» был назначен угловой который завершил ударом в створ новичок армейцев Дмитрий Барков, перешедший в СКА из подмосковных «Химок».

Игру армейцы начали с атаки, видимо, чтобы показать гостям кто на поле хозяин Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Дебют получился успешным уже начиная с 8 минуты матча армейцы, к радости болельщиков, повели в счете – 1:0. В первом тайме была возможность отличиться у ставшего уже в Хабаровске своим Константина Базелюка. Но нападающий, играющий в этом матче на не совсем привычной для себя позиции, пробил недостаточно мощно дав возможность голкиперу гостей «обнять» мяч, не пустив его в рамку.

В первом тайме была возможность отличиться у Константина Базелюка, Но нападающий, пробил недостаточно мощно Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В первом тайме были моменты и у «Волгаря», но первый раз армейцев спасла штанга, а потом неплохая игра защитников и голкипера которые смогли купировать опасные удары. В итоге на перерыв команду ушли с минимальным преимуществом СКА.

Второй тайм так же начался бодро, зрители кричали, требуя от Базелюка активнее идти вперед, он пытался, но его постоянно роняли соперники, зато в штрафную астраханцев рвались другие армейцы, правда тоже не слишком успешно.

Зрители кричали, требуя от Базелюка активнее идти вперед, он пытался, но его постоянно роняли соперники Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Ближе к концу тайма Алексей Поддубский сменил схему игры выпустив на поле больше защитников. Оно и понятно – лучше синица в руке чем преимущество в два мяча. Ставка себя оправдала хотя астраханцы делали все чтобы если и не выиграть, хотя бы свести игру вничью.

Уже начиная с 8 минуты матча армейцы, к радости болельщиков, повели в счете Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Не вышло. Помогло в этом и удаление уже в дополнительное время Юрия Журавлева, получившего красную карточку за два «горчичника». В первой домашней игре сезона «СКА-Хабаровск» одержал долгожданную победу заработав еще три очка.

Страсти на поле кипели не шуточные - всем нужна была победа Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Давайте я коротко скажу: игра забывается, результат остаётся, - отметил на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Я ребятам благодарен, потому что у нас группа футболистов сегодня сыграла без тренировочного процесса. На это были объективные обстоятельства. Сыграли на ноль, отработали, все выложились. Вот коротко по игре.

Следующий матч армейцы проведут так же дома с воронежским «Факелом».

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