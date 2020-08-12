Второе поражение подряд: «СКА-Хабаровск» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Фото: ФК «Крылья Советов»

После совершенно «никакого» футбола в Иванове с местным «Текстильщиком» СКА из Хабаровска кровь из носу нужна была победа в Самаре. Впрочем здесь их поджидал не самый легкий соперник «Крылья Советов» попали в ФНЛ из Премьер-Лиги и хотя начали сезон не очень удачно (капитан самарской команды даже извинялся перед своими болельщиками за предыдущую игру) но класс похоже не растеряли.

Сразу скажем что первый тайм выдался для хабаровских армейцев разгромным. Во-первых, на поле почему-то не вышли Камилов и Гаджимурадов (что некоторых болельщиков СКА очень насторожило – как бы не увели игроков конкуренты) и стартовый состав «красно-синих» получился… экспериментальным.

Эксперимент получился не самым удачным. Начало игры армейцы с треском провалили. Опять неточные передачи, опять низкие скорости и нежелание бить по воротам. «Крылья» напротив легко переигрывали «красно-синих», игроки точно передавали мяч и использовали малейшую возможность забить.

Это получилось на 20 минуте встречи, хотя надо отдать должное хозяевам забить они могли и гораздо раньше. Просто не повезло. Вялые попытки армейцев отыграться успеха не имели инициативой на поле владели соперники и ожидаемый второй гол в ворота СКА забили уже на 34 минуте. В неразберихе, возникшей в штрафной мяч, влетел в ворота Игоря Обухова срикошетив от ноги капитана армейцев.

Второй тайм начался так же с явным преимуществом самарской команды. Первую часть сорокапятиминутки игра шла на стороне поля армейцев, все попытки «красно-синих» создать опасные моменты у ворот «Крыльев» разбивались о выстроенную оборону хозяев, самарцы напротив отработали, наверное, все варианты атаки на ворота гостей. Если бы не Обухов счет был бы гораздо больше.

Уже в концовке матча красную карточку заработал Ираклий Квеквескири и ему пришлось покинуть поле. К сожалению, отыграть хотя бы один мяч хабаровчанам не удалось. Встреча завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0. Непонятно что происходит с «красно-синими», второй матч подряд команда играет очень неуверенно уступая не самым сильным соперникам.

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет уже на своем поле их соперником станет астраханский «Волгарь» поднявшийся в футбольную национальную лиги из ПФЛ. Матч пройдет в это воскресенье. Хабаровских болельщики если будет желание смогут поддержать армейцев – клубу разрешили пустить любителей футбола на стадион. Разумеется, с соответствующими предосторожностями.

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