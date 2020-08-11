Владислав Соромытько уходит из «СКА-Хабаровска» Фото: Социальные сети

Недаром високосные года в истории человечества принято выделять особо. В 2020 чего только не случилось и пандемия нового коронавируса и глобальные потрясения в мире. Хабаровск, конечно, не весь мир, но у нас в городе странного хватает.

Так, например, помимо прочего, в клубе «СКА-Хабаровск» сообщили что потомственный голкипер Владислав Соромытько в межсезонье продливший контракт со СКА уходит из команды, мало того он покидает Хабаровск и возможно даже футбол (но это пока не точно).

- Владислав расторг контракт с клубом по собственной инициативе, - рассказали в пресс-службе армейцев. - 25-летний голкипер решил приостановить свою игровую карьеру и попробовать себя в новой сфере. Так же он принял решение покинуть Хабаровск.

Напомним, что Владислав Соромытько начал профессиональную карьеру в комсомольской «Смене», вместе с которой выиграл зону «Восток» ПФЛ в сезоне 2015/2016 годов. После этого Соромытько подписал контракт с хабаровскими армейцами. За основную команду вратарь провёл 9 матчей, 4 из которых сыграл на ноль.

- Мы благодарим Влада за усердный труд и самоотдачу в играх и на тренировках. Желаем успехов в новой для него сфере. Двери родного клуба всегда для тебя открыты! – подчеркнули в хабаровском СКА.

Скорее всего изменить свою жизнь Владислав принял еще до отъезда на сборы в Крымск. На это он намекает в концовке ролика на своем YouTube канале. Кстати, в Крымске же Владислав получил травму ноги и вынужден был пропустить начало первенства. Чем дальше будет заниматься потомственный спортсмен пока не известно.

Тем не менее «СКА-Хабаровск» без вратарей не останется. Первые матчи первенства место основного голкипера в воротах СКА занимал Игорь Обухов, кроме того, в запасе у хабаровского клуба есть еще Георгий Кырнац и Владимир Сугробов – оба неплохо показали себя во время товарищеских матчей в Краснодарском крае.

«СКА-Хабаровск» провел уже два матча в первенстве ФНЛ. Первую игру с «Аланией» армейцы убедительно выиграли, вторую, с ивановским «Текстильщиком» не менее убедительно проиграли. 12 августа им предстоит поединок в Самаре с местными «Крыльями Советов» упавшими в ФНЛ из Российской Премьер-лиги.

Можно предположить, что обе команды будут чрезвычайно мотивированы на победу в этом матче. Болельщики СКА остались очень недовольны предыдущей игрой в Иваново, где армейцы показали совершенно «беззубый» футбол.

В свою очередь самарские «Крылышки», несмотря на то что перед началом сезона декларировали возвращение в РПЛ пока не выиграли ни одного матча в ФНЛ, более того проиграли дебютанту лиги – «Велесу» за что капитану «Крыльев» пришлось даже извиняться перед фанатами.

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