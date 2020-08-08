«СКА-Хабаровск» проиграл во втором туре первенства ивановскому «Текстильщику» со счетом 0:1 Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"

После победы над «Аланией», где игроки СКА забили целых четыре мяча в ворота команды из Владикавказа, хотелось повторения уже в Иваново. По крайней мере этого ожидали от команды хабаровские болельщики и «СКА-Хабаровск» их ожидания успешно не оправдал.

Впечатления после матча с «Текстильщиком» остались противоречивые, с первых минут игры армейцы буквально ползали по ивановскому полю охотно отдавая инициативу сопернику и не создав ни одного опасного момента у ворот местной команды.

Впрочем нет, опасный момент «красно-синие» все-таки создали. Что называется привезли гол сами себе. На шестой минуте обидно ошибается защита СКА, мяч срывается с ноги игрока в белой форме, его подхватывает соперник, следует стремительная атака и «Текстильщик» вырывается вперед с минимальным счетом.

Казалось бы, играть еще 84 минуты – есть все шансы на то, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед. Но почему-то смотря как действуют «красно-синие» в это не верилось. Создавалось впечатление что команда прибыла в Подмосковье не из Грозного, а прямиком из Хабаровска, причем сразу же после перелета вышла на поле и испытывает жесточайший джетлаг. Армейцы двигались вяло, по воротам били мало, уступали сопернику в скорости и тактике.

Единственный опасный момент у ворот соперника создал Базелюк пробивший стандарт, но голкипер хозяев поля был на месте и без труда взял мяч в руки. Порадовал Арман Кенесов, новичок СКА, вышедший на последних минутах матча, однако его стараний не хватило чтобы выправить игру.

Закономерный итог встречи «Текстильщик» - «СКА-Хабаровск» 1:0, далеко не в пользу дальневосточников. Впрочем, может быть тренерский штаб «красно-синих» сделает после этой игры соответствующие выводы и польза от обидного поражения в Иванове все-таки будет.

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет уже в Самаре с местными «Крыльями Советов». Матч состоится в среду 12 августа, в 18.00 по московскому времени.

Статистика матча:

ФК «Текстильщик» - ФК «СКА-Хабаровск» – 1:0 (1:0)

Гол: Аппаев, 6 (1:0).

Предупреждения: Маричев, 18, Шлёнкин, 30, Обивалин, 40, Морозов, 57, Сысуев, 58, Фомин, 69 - Булия, 12, Квеквескири, 72, Барков, 76.

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