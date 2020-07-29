Нас ждет тяжелейше первенство, будет горячо: генеральный директор «СКА-Хабаровска» о новом футбольном сезоне

Новый футбольный сезон стартует меньше чем через неделю, в следующую субботу, и обещает быть по-настоящему тяжелым. В первенстве примут участие 22 команды, шесть из которых по итогам первенства покинут лигу. Наша первая игра с «новичком» в ФНЛ - владикавказским клубом «Алания» в Грозном. Готов ли «СКА-Хабаровск» к противостоянию? Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» только что прилетел из Крымска, где вживую наблюдал за матчами обновленной хабаровской команды, и ему есть чем поделиться.

СОСТОЯНИЕМ ИГРОКОВ ДОВОЛЕН

- Посмотрел, в каких условиях футболисты готовятся, вживую увидел спарринг с иркутским «Зенитом», - рассказывает Алексей Кандалинцев. - Было очень жарко, погода стояла, скажем так, не футбольная, и ребятам было тяжело. В остальном - условиями, состоянием игроков - я остался доволен. На сегодняшний день у нас одна из самых молодых команд (если брать средний возраст) в истории клуба, на многих игроков есть спрос. Значит мы на правильном пути. Посмотрим, что будет в сезоне.

Также гендеректор «красно-синих» поделился тем, какие задачи будут стоять перед хабаровским клубом в новом сезоне. Понятно, что в нынешних условиях руководство клуба пытается быть осторожным в высказываниях, но надежда, что армейцы смогут побороться за выход в Премьер-Лигу, остается.

- Делать громкие заявления о том, что мы куда-то собираемся, не будем, - подчеркнул генеральный директор клуба. - Да, у нас добротная интересная команда, но сверхзадачи перед ней не стоят. Тем не менее будем настраивать ребят играть в каждом матче на победу, показывать красивую игру, радовать болельщиков. Нас ждет тяжелейшее первенство. Будет горячо. При этом название последнего участника мы узнали несколько дней назад - им стала «Алания» из Владикавказа, которая в первом же туре досталась нам. Играть они пока будут в Грозном, потому что во Владикавказе не готов стадион. Но несмотря на то, что они дебютанты и будут выступать вне родных стен, настраиваемся самым серьезным образом. Команда у соперника боевая.

ХОРОШО ХОТЬ НЕ НА НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛЕ

Как мы уже писали, в августе, из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае местный СКА останется без поддержки родных трибун - вход зрителей на домашние матчи будет строго воспрещен.

- Да, в том, чтобы остаться без поддержки своих болельщиков на старте сезона, нет ничего хорошего, - соглашается Алексей Кандалинцев. - Но это далеко не пессимистичный сценарий. Мы не без оснований боялись, что из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией нам вообще запретят проводить матчи в Хабаровске, и придется играть на нейтральном поле в одном из западных регионов страны. Однако наш региональный Роспотребнадзор пошел клубу навстречу, за что им большое спасибо. Представители ведомства были на стадионе, оценили работу, которую провел клуб по соблюдению санитарного регламента, профилактических требований. Сейчас нам разрешили играть дома - это уже маленькая победа. Мы следим за ситуацией с COVID-19 в крае, и как только наступит улучшение, будем просить Роспотребнадзор разрешить пускать на матчи хотя бы небольшое число болельщиков. Пока же, увы, только прямые трансляции.

ЖДЕМ СТАРТА

Как отмечает генеральный директор, требования в санитарном регламенте сейчас прописаны очень жесткие. И для того, чтобы их обеспечить, клубам придется постараться и потратиться. Вводится такое понятие, как «чистая зона стадиона», в которую можно будет попасть только через специально оборудованный дезинфекционный тоннель. Сейчас это приспособление уже летит в Хабаровск.

- Кроме того, все, кто имеют право находиться в чистой зоне, непосредственно перед матчами будут сдавать тесты на коронавирус, - отмечает Алексей Кандалинцев. - А само число сотрудников в чистой зоне сокращено до минимума. Например, генеральный директор клуба там находиться не может. Не знаю, откуда буду смотреть футбол сам. За нарушение требований санитарного регламента предусмотрены очень высокие штрафы. И обеспечить их соблюдение на своем стадионе гораздо проще, чем на нейтральном.

Тем не менее генеральный директор клуба еще раз подчеркнул, что команда к старту первенства готова, трансферная компания фактически завершена, клуб взял тех футболистов, которых хотел, хотя и вел селекцию достаточно осторожно. Остается дождаться 1 августа и наконец-то (хоть и дистанционно) начать болеть за наших.

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