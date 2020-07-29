Первые матчи нового футбольного сезона в Хабаровске пройдут на пустом стадионе

Хорошая новость состоит в том, что краевое управление Роспотребнадзора согласовало-таки проведение домашних матчей на стадионе Ленина для «СКА-Хабаровска» и его соперников. Плохая - в августе все домашние встречи армейцев пройдут без зрителей. Виной всему до сих пор сохраняющаяся тенденция роста заболеваемости COVID-19, из-за которой все массовые мероприятия в регионе находятся под запретом.

Таким образом, при пустых трибунах в Хабаровске пройдут домашние матчи с «Волгарем» - 16 августа, «Факелом» - 22 августа и «Шинником» - 30 августа. Тем не менее в хабаровском клубе надеются, что со временем ситуация с коронавирусной инфекцией нормализуется, и на стадион опять придут болельщики.

- Мы сожалеем, что начинать сезон в родных стенах придется без вашей поддержки, однако на первом месте должны стоять здоровье и безопасность вас и ваших близких, - подчеркнули в руководстве футбольного клуба «СКА-Хабаровск». - Мы верим, что вирус отступит, и стадион имени Ленина вновь откроет свои двери для любителей футбола.

Напомним, что первую игру хабаровские армейцы проведут уже 1 августа с новичком в Футбольной национальной лиге - «Аланией» в Грозном. Затем последуют игры в Иваново с местным «Текстильщиком» 8 августа, в Самаре с «Крыльями советов». Получается, что весь месяц «красно-синим» придется сражаться с соперниками без поддержки своих болельщиков.

Но хоть посмотреть на матчи можно будет - руководство лиги обещает организовать интернет-трансляции матчей, как и в прошлом сезоне. Технология уже обкатана, и сложностей возникнуть не должно.

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