2020-06-22T13:21:31+03:00
Спорт

И смотрите, не перепутайте! Сразу семеро футболистов «СКА-Хабаровска» сменили игровые номера

Новые числа на майке выбрали и новички «красно-синих» [видео]
Борис КОКУРИН
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И смотрите, не перепутайте! Сразу семеро футболистов «СКА-Хабаровска» сменили игровые номераИ смотрите, не перепутайте! Сразу семеро футболистов «СКА-Хабаровска» сменили игровые номераФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Неизвестно что повлияло на игроков хабаровского СКА – то ли непрекращающийся дождь, из-за которого долгожданные тренировки на поле пришлось сократить, то ли мистическая вера в нумерологическую теорию Пифагора, то ли желание окончательно запутать соперников, но сразу семеро футболистов «красно-синих» решили сменить свои игровые номера.

Запоминайте, а лучше записывайте, чтобы не перепутать. Константин Базелюк теперь вместо 71 номер на майке будет носить цифру 11, Рамазан Гаджимурадов сменил 70 номер на 14, Виталий Горулёв 98 на 17, Георгий Кырнац 88 на 22, Семен Матвийчук 90 на 3, Евгений Оанча 77 на 7 и Григорий Труфанов 97 на 13.

Посмотрим, насколько в будущем сезоне это поможем армейцам из Хабаровска, впрочем, если так игрокам комфортнее, то почему бы и нет? Эффект плацебо давно известен психологам и приносит свои плоды.

- Кроме того, с игровыми номерами определились наши новички. Даниил Иванков будет выступать под №18, а Егор Новиков взял себе №29, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

До начала нового сезона остается чуть меньше полутора месяцев, так что время запомнить новые числовые обозначения игроков время есть. Кстати, с большой долей вероятности, игры первенства ФНЛ начнутся уже 2 августа. Правда пока точного календаря еще нет, в лиге его пытаются скомпоновать с учетом привнесенных коронавирусом изменений.

А тем временем армейцы после долгой «коронапаузы» приступили к тренировкам на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Сейчас под руководством Алексея Поддубского, главного тренера СКА занимаются 25 игроков, среди которых есть как те, кто уже имеет контракт с клубом, так и находящиеся на просмотре.

Также накануне хабаровский футбольный клуб, единственная профессиональная команда, оставшаяся на Дальнем Востоке получил лицензию Российского футбольного союза на предстоящий сезон 2020/2021 годов.

Новые номера хабаровских футболистов.ФК "СКА-Хабаровск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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