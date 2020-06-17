«СКА-Хабаровск» получил лицензию Российского футбольного союза на будущий сезон

ЛИЦЕНЗИЯ НА ФУТБОЛ

Как сообщили в пресс-службе хабаровского СКА, клуб успешно получил лицензию на предстоящий сезон.

- В Москве состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях в спортивном сезоне 2020-2021, - рассказали в стане «красно-синих». - По его итогам футбольный клуб «СКА-Хабаровск» успешно прошел процедуру лицензирования в Российском Футбольном Союзе на будущий сезон.

Также в «СКА-Хабаровске» отметили, что по предварительной информации новое первенство ФНЛ стартует уже 2 августа. Пока, правда, точных дат проведения игр нет, что не мешает хабаровскому СКА активно готовиться к предстоящим матчам. Армейцы успешно сдали тесты на COVID-19 и уже вышли на поле.

В РФС напомнили, что в связи с коронавирусом немного изменились правила проведения матчей. Теперь играть можно только тем, у кого нет симптомов инфекционного заболевания, кто сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат, у кого температура тела ниже 37 градусов. Всех участников матча будут проверять у входа на арену.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ?

Судьи будут назначаться на матч без учета места проживания, чтобы добираться на игру на личных автомобилях. Все помещения на стадионах обязательно дезинфицируются, команды, арбитры и персонал обязаны находиться только в чистой зоне, не выходя на трибуны и за пределы стадиона.

В подтрибунном помещении к футболистам нельзя будет приближаться на дистанцию ближе двух метров. Во время выхода на поле команду не будут сопровождать дети, перед матчем не будет рукопожатий, и игроки разных команд должны выходить отдельно друг от друга. Объятия и другие контакты при праздновании голов - запрещены.

Мячи будут подавать 16 человек старше 18 лет, защищенные масками и перчатками. Сами игровые снаряды будут дезинфицироваться как до, так и после матча, а также в перерыве. Пресс-конференции только в видеоформате, а флеш-интервью пишутся на расстоянии двух метров.

Сейчас хабаровская команда ведет подбор игроков, которые будут играть в сезоне 2020-2021. Недавнее приобретение клуба - двадцатилетний ростовский армеец Даниил Иванков, который позволит закрыть «лимит» на молодых игроков в местном СКА.

- Даниил Иванков - один из лучших в нашей команде, - отмечает Виктор Панченко, спортивный директор ФК СКА (Ростов-на-Дону). - За прошедший год он сильно прибавил благодаря своему трудолюбию и настойчивости: показал хорошую игру на турецком сборе, отлично выступил на кипрском турнире и обратил на себя внимание тренера молодежной сборной страны Михаила Галактионова. Парень хочет двигаться вперед, мы не можем его останавливать.

СОСТАВ СКА

Сейчас под руководством Алексея Поддубского на хабаровском поле тренируются 25 игроков, естественно, разбитые на несколько групп - для безопасности. Как отмечают в клубе, среди игроков есть как те, кто уже имеет контракт с клубом, так и находящиеся на просмотре.

- Как ранее сообщалось, к команде присоединился арендованный у ростовского СКА полузащитник Даниил Иванков, - подчеркнули в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Напротив - из аренды в ФК «Новосибирск» - вернулся Александр Максименко. Проходит просмотр воспитанник нашей школы Михаил Соловьев, выступавший в прошлом сезоне за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Также на просмотр прибыл экс-хавбек курского «Авангарда» Андрей Батютин.

Из молодежной команды к тренировкам с «основой» привлечены защитники Дмитрий Пономаренко и Василий Илик, полузащитник Роман Слепухин и нападающий Игнат Головков.

В то же время продолжают восстанавливаться после травм Евгений Оанча, Владислав Брагин (они присоединятся к команде на сборе в Крымске) и Алексей Шалыгин (должен приступить к тренировкам на следующей неделе).

Игроки, находящиеся в расположении ФК «СКА-Хабаровск»:

Голкиперы: Владислав Соромытько, Игорь Обухов, Георгий Кырнац.

Защитники: Магомед Эльмурзаев, Кирилл Суслов, Роман Мануйлов, Семен Матвийчук, Григорий Труфанов, Дмитрий Пономаренко, Василий Илик (оба «СКА-Хабаровск-М»).

Полузащитники: Артемий Малеев, Александр Максименко, Владислав Никифоров, Владислав Камилов, Ираклий Квеквескири, Леонид Ващенко, Рамазан Гаджимурадов, Виталий Горулев, Егор Новиков, Даниил Иванков, Роман Слепухин («СКА-Хабаровск-М»), Михаил Соловьев, Андрей Батютин (оба на просмотре).

Нападающие: Константин Базелюк, Игнат Головков («СКА-Хабаровск-М»).

Реабилитация после травм: Евгений Оанча, Владислав Брагин, Алексей Шалыгин.

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