2020-06-15T06:39:15+03:00
Спорт

Несколько игроков «СКА-Хабаровска» прошли тестирование на COVID-19

Первая группа футболистов уже приступила к тренировкам
Борис КОКУРИН
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Несколько игроков «СКА-Хабаровск» прошли тестирование на COVID-19Несколько игроков «СКА-Хабаровск» прошли тестирование на COVID-19Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Как сообщили в хабаровском клубе, трое игроков «красно-синих» сдали анализы на коронавирус - это обязательное условие для того, чтобы начать тренировочный сбор для подготовки к сезону 2020-2021.

- Игроки «СКА-Хабаровска» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и приступили к тренировкам, - отметили в ФК «СКА-Хабаровск». - Состояние наших футболистов находится под постоянным врачебным контролем.

Как сообщалось ранее, в Хабаровск начали съезжаться футболисты, находившиеся на самоизоляции в других городах России. Со дня на день должны начаться первые после досрочного окончания прошедшего сезона сборы, но для того, чтобы попасть на футбольное поле и приступить к тренировкам, игрокам придется пройти обязательное тестирование на COVID-19.

Времени у команды немного - уже 2 августа стартует первенство ФНЛ, в котором «СКА-Хабаровск» примет участие. Положение осложняется тем, что у других клубов, базирующихся на западе страны, тренировочный процесс уже вовсю идет, в то время как в Хабаровске власти только начинают снимать некоторые ограничения на посещение спортивных объектов.

Несколько игроков «СКА-Хабаровск» прошли тестирование на COVID-19 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Несколько игроков «СКА-Хабаровск» прошли тестирование на COVID-19Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Тем не менее в СКА настроены решительно и в новом сезоне готовы побороться за выход в заветную «четверку», дающую шанс на выход в «Премьер-Лигу» российского футбола. В Хабаровске сейчас продолжается формирование состава на сезон 2020-2021.

Уже подписаны контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитниками Ираклием Квеквескири и Артемием Малеевым, защитниками Кириллом Сусловым, который, кстати, является капитаном команды, и Григорием Труфановым, голкипером Владиславом Соромытько и нападающим Константином Базелюком.

Команду по семейным обстоятельствам покинул защитник Николай Зайцев. У полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии закончилась аренда - оба футболиста вернулись в свои клубы. Не продлили контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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