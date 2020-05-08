Главный тренер «СКА-Хабаровск» подписал с клубом новый контракт

Как сообщают в клубе «СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год.

- Руководство клуба выразило уверенность в том, что Алексею Николаевичу по силам создать коллектив, который сможет решать самые высокие задачи, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Добавим, что с рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении трудовых отношений.

Напомним, что Алексей Поддубский начал играть в футбол в Хабаровске. А с 1988 года выступал за местный СКА. В 1992 году перешёл в ЦСКА, который стал финалистом последнего розыгрыша Кубка СССР, проиграв в финале московскому «Спартаку» 0:2. В 1993 году пополнил ряды «Океана», с которым по окончании сезона вылетел в первую лигу. В 1995 году вернулся в СКА. В 2007 году завершил игровую карьеру.

В июне 2013 года был назначен старшим тренером «СКА-Энергии». В 2015 году исполнял обязанности главного тренера команды. С января 2016 года являлся главным тренером молодёжного состава «СКА-Хабаровск». 30 апреля 2017 года вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. 24 мая 2017 года был утверждён в должности главного тренера клуба. Под его руководством команда впервые в истории вышла в премьер-лигу.

Однако зимой 2018 года он сложил с себя полномочия главного тренера и стал спортивным директором клуба. На этой должности он пробыл до 26 марта 2019 года, когда пост главного тренера «СКА-Хабаровска» покинул Вадим Евсеев и на его место вновь назначили Алексея Поддубского.

В сезоне 2019/20 годов Алексей Поддубский начал формировать команду, основанную не на приглашенных «звездах», а на игроках, которые реально хотят играть на дальнем востоке. До «коронавирусной паузы» команда смогла подняться на 6 место в турнирной таблице первенства ФНЛ.