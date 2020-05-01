Кажется доигрались: «СКА-Хабаровск» и остальные клубы ФНЛ решил не продолжать этот сезон

Голосование – продолжать сезон 2019/20 годов проходило в прямом эфире на очередной видеоконференции с руководителями клубов, играющих в Футбольной национальной лиге. Такая повестка возникла не случайно. Напомним, что еще в начале апреля из-за сложной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции Российский футбольный союз и Национальная футбольная лига поставили первенство на паузу до 31 мая. Тогда еще все надеялись, что ситуация может стабилизироваться и игры можно будет продолжить. Как оказалось прогнозы были слишком оптимистичными.

- В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить Олимп-Первенство ФНЛ в формате, предусмотренном регламентом, невозможно, - подчеркнул Игорь Ефремов президент ФНЛ. - Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией.

Три клуба, «Чертаново», «Торпедо Москва» и «Нефтехимик» занимающие сейчас в турнирной таблице третье, четвертое и пятое места соответственно подняли вопрос о продлении крайнего срока завершения этого сезона. Понять их можно - команды надеялись выйти в Премьер-Лигу. Тем не менее в ФНЛ отмечают, что такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца.

- В этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый «негативный» сценарий, представленный ранее. С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима, - отметил президент ФНЛ. - Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами – самый сложный и болезненный. И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20.

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на 6 строчке турнирной таблицы первенства ФНЛ. От стоящего на пятом месте «Нефтехимика» его отделяет пять очков, то есть теоретически шансы на выход в стыковые матчи имелся. Тем более что выйдя после зимней паузы «красно-синие» одержали две победы подряд в Саранске над местной «Мордовией» и дома над командой из Нижнего Новгорода.