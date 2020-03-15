Вторая игра и вторая победа: «СКА-Хабаровск» дома переиграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0

Хабаровские футболисты начали весеннюю часть первенства с победы над «Мордовией», матч выдался неоднозначный. Забив вначале три мяча, армейцы затем пропустили два в свои ворота, сказались огрехи в обороне. Теперь команда наконец-то вернулась домой для того, чтобы сыграть с «Нижним Новгородом».

Матч начался с атаки «красно-синих», и тут на десятой минуте матча соперник фолит на Артемии Малееве в своей штрафной и арбитр назначает пенальти. К мячу подходит Константин Базелюк и пушечным ударом отправляет снаряд в ворота – 1:0.

Гол Базелюка в ворота "Нижнего Новгорода".

Дальше, все оставшееся время «Нижний Новгород» пытался отыграться, гости больше владели мячом, больше атаковали, чаще входили в штрафную, но завершить многочисленные атаки голом им никак не удавалось. Гости нервничали, но защита армейцев играла надежно, мало того хозяева очень опасно контратаковали и пару мячей не забили только чудом.

Во втором тайме ничего не изменилось, вот только нижегородцев подстегивало осознание что время уходит, а СКА по-прежнему впереди. Матч достиг такого накала что свой «горчичник», первый за всю карьеру тренера, заработал даже главный тренер хабаровчан.

Это эмоции. Мои, соперника, - прокомментировал желтую карточку Алексей Поддубский.

Гости тоже нервничали, ошибались и нарушали правила. В один из таких моментов арбитр назначил штрафной, который мастерски реализовал Магомед Эльмурзаев – 2:0. Дальше несмотря на все усилия нижегородцы так и не смогли переломить ситуацию. Игра завершилась второй подряд победой «СКА-Хабаровска».

Идеальный штрафной Эльмурзаева.Гол Магомеда Эльмурзаева в ворота "Нижнего Новгорода"

- Очень строго сыграли в обороне, практически не дали создать ничего у наших ворот. Думаю, голевых моментов у нас было даже больше. Счёт 2:0 меня полностью устраивает. Я ребят поздравил. Они - молодцы, и это их победа сегодня была. Территориальным преимуществом может быть больше владел соперник, но голевых моментов, я считаю, мы больше создали. Счёт на табло, - подчеркнул после игры главный тренер хабаровчан.

В итоге за два матча с начала весенней части первенства армейцы выиграли два матча заработав 6 очков и поднявшись на одну строчку в турнирной таблице. Следующий матч «красно-синие» проведут на выезде в Армавире с одноименной командой уже в следующее воскресенье.