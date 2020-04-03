Пока не до футбола: в «СКА-Хабаровске» сообщили, что игры первенства откладываются минимум на два месяца

То, чего опасался главный тренер хабаровского клуба, произошло - РФС принял решение отложить проведение Первенства ФНЛ до 31 мая 2020 года. Это пока - возможно, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет складываться не лучшим образом, игры могут перенести и на более поздний срок.

- РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня. Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны, - сообщили в Российском футбольном союзе.

Из-за переноса сроков второй части чемпионата сдвигаются и сроки начала нового сезона, ориентировочно на середину августа или середину сентября.

- Другая важная тема - контракты футболистов. Бюро РФС признает эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по независящим от кого-либо причинам, тут нет вины клубов или организаторов соревнований. Мы считаем, что с учетом этого фактора сторонам надо прийти к компромиссу. Есть примеры «Ювентуса», «Барселоны», «Спартака», где игроки и клубы договорились о существенном снижении зарплат за период без игр. Мы также ждем решения ФИФА по вопросам сроков сезона, трансферных окон и возможности продления контрактов игроков, - отмечают в РФС.

Также союз рассматривает возможность поддержать российские клубы в период вынужденных футбольных каникул. Так, на заседании бюро было принято решение сдвинуть сроки лицензирования клубов и пойти на ряд других уступок. Будут подготовлены предложения по облегчению налогового регулирования для клубов и привлечению в них частного капитала.

Напомним, что первенство НФЛ было приостановлено 17 марта. Изначально планировалось, что игры продолжатся после 10 апреля. До того, как футбол поставили на «коронапаузу», в весенней части первенства хабаровские армейцы сыграли два матча - один в Саранске с местной «Мордовией», второй дома с «Нижним Новгородом», в обеих встречах победили.