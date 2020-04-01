«Главное, чтобы сезон возобновился»: Алексей Поддубский, главный тренер «СКА-Хабаровска» ответил на вопросы болельщиков

НУ КОГДА ЖЕ ФУТБОЛ?

Главные вопросы сейчас - когда же продолжится первенство? Изначально Футбольная национальная лига взяла паузу до 10 апреля, но сейчас ситуация складывается таким образом, что эту (весьма оптимистичную) дату могут сдвинуть дальше. Болельщиков интересует - будет ли команда готова продолжить сезон, например, в мае? И какие цели на вторую (наверное, все-таки третью) часть первенства перед собой ставит?

- Мы в мае можем не начать. Сейчас, когда говорят о сроках, уже иногда звучит июль. Главное, чтобы сезон возобновился. А с кем начинать, в каком порядке играть - большого значения нет, - отметил Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Какие сейчас цели? С этим коронавирусом мы сами не понимаем, что будет дальше. Тем более загадывать о следующем сезоне. Сейчас у людей глобальная проблема, и рассуждать о том, что будет, когда мы снова начнем играть в футбол, невозможно.

Ну и, конечно, любителей футбола интересует - как главный тренер смотрит на то, чтобы команда снова вышла в «Премьер-лигу»?

- Положительно! Мы тоже хотим. Давайте к этому стремиться, идти постепенно, чтобы все к нашему выходу было готово. Опять же, нужно дождаться окончания ситуации с коронавирусом. Потому что когда все закончится, наш футбол может стать другим, - подчеркивает Алексей Поддубский.

КОГДА ЗАБИВАТЬ БУДЕМ?

Второй по частоте блок вопросов связан с подбором игроков и тактикой игры. По мнению некоторых, хабаровские футболисты «боятся» бить по воротам издалека, но наставник «красно-синих» с этим не согласен.

- В современном футболе играют больше продольными передачами вперед. Мы тоже делаем акцент на это. Ищем свободные зоны, куда забрасываем мяч, чтобы дальше его подобрать. Да, можно играть в пас, но при этом очень мало остроты. Почему не бьем по воротам издалека? Я бы так не сказал. Малеев в Саранске забил прекрасный гол. Мы эти элементы отрабатываем на тренировках, есть позиции, откуда ребята должны бить. И бьют. Правда, вратарь не всегда находится там, где нам надо, - подчеркивает главный тренер.

Также болельщиков интересует - почему в команде так мало местных игроков? Правда ли, что они не очень выгодны клубу?

- Если местный - играющий, то почему он не выгоден? Пусть доказывает у нас, что может играть на нужном уровне. Но ни у кого из перечисленных этого не получилось. Братья Радченко - «Текстильщик» Иваново. Какие задачи он решает? Соловьев в «Нефтехимике» в основном сидит на скамейке. Остальные вами перечисленные - в командах второй лиги. Дай бог, чтобы у них там все хорошо было с игровой практикой, с прогрессом, чтобы они выделялись своей игрой, росли. Но если сейчас их без игровой практики взять к нам, они окажутся на скамейке. Потому что футболисты, собранные у нас в команде сейчас, они сильнее, - отмечает главный тренер. - Тяжело в принципе попасть в команду ФНЛ, не имея игровой практики на профессиональном уровне. Сейчас оптимальным вариантом для нашей «молодежки» была бы вторая лига, чтобы они там набирались игровой практики и уже потом подключались бы к основе. А то, что местный не выгоден, потому что на нем денег не заработаешь - это бред. Мы всех берем бесплатно, в том числе и приезжих, свободными агентами. На чем зарабатывать?

Также, по мнению Алексея Поддубского, именно тренер, а не руководство, должен принимать решение о том, кого из игроков брать в команду.

- Мы сами отсматриваем большое количество футболистов, решаем, кого пригласить на сборы. Если, конечно, они готовы ехать на сборы. Есть такие футболисты, которые согласны приехать только на контракт. Отсюда и ошибки, как было с тем же Патриком Крузом. К сожалению, не всегда попадаем в «десятку». В идеале, человек, конечно, приезжает на сбор, мы его «вживую» смотрим и принимаем решение. Другое дело, что он не всегда соглашается ехать на Дальний Восток. Особенно если у него появляется предложение из западных регионов. Люди идут туда даже на меньшие, по сравнению с теми, что предлагаем мы, деньги, - делится Алексей Поддубский.

Будет ли усиление в команде? Не рассматривает ли руководство клуба возможность пригласить игроков, которые когда-то помогли «СКА-Хабаровску» выйти в Премьер-лигу, например, Марковича, Христова, Наваловского и прочих?

- Нет, этих игроков в команде больше не будет. Надо уточнить, что они не помогали нам выходить в Премьер-лигу, они пришли уже после выхода. Во-первых, они не молодеют. Во-вторых, зачем жить прошлым? Есть настоящее, есть будущее, к которому надо стремиться. И, кстати, Марковичу мы предлагали вернуться, но там человек, видимо, в силу своих амбиций хотел получать сумасшедшие деньги. Нам не по пути с теми, у кого денежный вопрос вытесняет желание играть в футбол, - считает Алексей Поддубский.

ПЕРЕМЕН, МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

Третий основной блок вопросов касался современного футбола, который буквально на глазах меняется, кроме того, сейчас функционеры думают, что можно изменить в регламентах проведения чемпионатов и первенств. Алексей Поддубский поделился своими мыслями на этот счет.

- Футбол в принципе на месте не стоит, он всегда развивается. Появляются новые тактические схемы, скорости возросли. Так что он сильно изменился, сейчас все по-другому, - делится главный тренер «красно-синих». - Что нужно изменить? Вопрос, конечно, глобальный. Для начала перейти на систему «весна - осень». Искусственные ограничения какие-то, может, убрать. Например, я не совсем согласен с введением «лимитчиков» 1998 года рождения. Все равно качество страдает. Сейчас нам хорошо - у нас четверо таких игроков, и все, в принципе, играющие. Но на следующий сезон уже нужно искать футболистов 1999 года рождения. И дай бог, чтобы они тоже заиграли. А если нет?

Ну, конечно, всех, кто переживает за футбол и команду, интересует - оказывают ли спонсоры какое-то влияние на матчи в ФНЛ, вероятен ли сговор с судьями? Остался ли спортивный принцип в команде, или все играют «по деньгам»?

- Спонсоры? Если речь о букмекерских конторах, которые спонсируют лиги и команды… Не думаю, что они влияют на результат матчей. По поводу судей, наверное, у любого тренера бывают матчи, после которых он скажет, что судейство было необъективным, - отмечает Алексей Поддубский. - Спортивный принцип и сейчас на первом месте. Другое дело, что есть клубы побогаче, есть поскромнее. Так или иначе, от финансирования зависит многое. Бывают, конечно, темные лошадки, которые выстреливают вопреки прогнозам, но сейчас это редкость. Либо, как «Чертаново», когда ребята играют вместе много лет и за счет сыгранности добиваются результата.

Больше вопросов и ответов можно найти на официальном сайте команды. Напомним, что сейчас футболисты «СКА-Хабаровска» перешли на индивидуальный график тренировок, главная арена «красно-синих» закрыта. В ФНЛ ранее сообщили, что берут паузу из-за коронавируса, но первенство продолжится уже 10 апреля. Пока о том, что сроки могут сдвинуться, не сообщается, но скорее всего сдвижка будет. «Футбольная пауза» тем обиднее для хабаровских армейцев, что вторую часть первенства они начали ударно - с двух побед над «Мордовией» и «Нижним Новгородом».