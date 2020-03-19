«Будем тренироваться в Хабаровске»: Алексей Кандалинцев о вынужденном отпуске из-за коронавируса

Напомним, что на днях руководство Российского футбольного союза поставило первенство ФНЛ на паузу. Футболисты вынуждены будут пропустить четыре тура и выйти на поле только 10 апреля. Для спортсменов «СКА-Хабаровска» это стало неприятным сюрпризом, поскольку команда очень неплохо начала весенний отрезок первенства, одержав две победы подряд над «Мордовией» в Саранске и над «Нижним Новгородом» дома. Что позволило армейцам подняться сразу на две строчки в турнирной таблице.

- Жаль, конечно. Команда только начала набирать ход, почувствовала вкус побед. Но нужно понимать, что решения РФС и ФНЛ принимались, в первую очередь, для обеспечения безопасности болельщиков, футболистов, тренеров. И мы эти меры поддерживаем. Да, сейчас в Хабаровском крае обстановка спокойная в сравнении с другими регионами, но ведь футбольный сезон – это и разъезды по стране. В том числе в города, где уже есть случаи заражения коронавирусом, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Тренировочный процесс никто не запрещал и не отменял. Команда продолжит заниматься в Хабаровске. Естественно, что план подготовки будет скорректирован тренерским штабом исходя из текущей ситуации.

Пока суд да дело футболисты «СКА-Хабаровска» продолжают по-своему борются с коронавирусм. Капитан команды Кирилл Суслов снял ролик с челленджем #coronaout и разместил его в своем инстаграме.

CORONAOUT by Kirill Suslov.Капитан "СКА-Хабаровск" Кирилл Суслов поучаствовал в челлендже #coronaout

В то же время некоторые специалисты предполагают, что 10 апреля футбольный сезон в России может не возобновиться. Например, Владелец «Спартака» Леонид Федун призвал досрочно завершить чемпионат России и распределить итоговые места согласно нынешней таблице. Идею поддержал и президент «Армавира». По его мнению, футбольный сезон нужно не приостанавливать, а завершать, поскольку за 25 дней, скорее всего, ничего не измениться.

Сейчас в Хабаровске и Хабаровском крае по данным регионального минздрава нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией, а на карантине находятся больше шестисот человек. Врачи считают, что инфекция будет активна не более восьми недель. Их уверенность основывается на результатах многолетних исследований вирусологов. Это кстати подтверждает ситуация в Китае, стране первой обнаружившей у себя зараженных коронавирусом. Там миновал резкий подъем заболеваемости, прошло так называемое «плато» и теперь начался спад активности вируса.