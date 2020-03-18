2020-03-18T06:39:38+03:00
Спорт

До апреля из-за коронавируса Хабаровск остался без футбола

Решением Российского футбольного союза первенство ФНЛ приостановлено [видео]
Борис КОКУРИН
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До апреля из-за коронавируса Хабаровск остался без футболаДо апреля из-за коронавируса Хабаровск остался без футболаФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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После ударного начала весенней половины первенства, когда «СКА-Хабаровск», одержав две победы подряд, скакнул на две строчки вверх в турнирной таблице, футболисты вынуждены уйти на перерыв - такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. Так что Футбольная национальная лига приостанавливает первенство до 10 апреля 2020 года.

- Приоритетом для нас как для организаторов соревнований является здоровье болельщиков и участников матчей, поэтому в сложившейся ситуации и с учетом возможных рисков мы вынуждены принять это непростое решение. Надеюсь, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой, и мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях, - прокомментировал решение Игорь Ефремов, президент ФНЛ.

От сегодняшнего числа до 10 апреля должно было пройти три тура первенства ФНЛ с 28 по 31. Что делать с несыгранными матчами - пока решает руководство лиги, когда именно их будут доигрывать - непонятно. Сообщается только, что о новых датах пропущенных туров будет сообщено дополнительно.

- Дорогие друзья, к сожалению ситуация развивается не лучшим образом. Из-за угрозы коронавируса принято решение приостановить футбольный сезон. Нам не хочется уходить на вынужденные каникулы, но нужно понимать, что эта мера направлена на вашу безопасность, - отметили в своем обращении футболисты «СКА-Хабаровск».

Обращение футболистов СКА-Хабаровск к болельщикам..Уважаемые болельщики! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с решением бюро Исполкома РФС, Футбольная Национальная Лига объявляет о приостановлении Олимп-Первенства ФНЛ на срок до 10 апреля 2020 года. Нам жаль уходить на вынужденные каникулы, но важно понимать, что эти меры принимаются в том числе и для вашей безопасности. Горячая линия министерства здравоохранения Хабаровского края (4212) 402-201

Болельщиков тревожит даже не то, что первенство ФНЛ поставили на паузу, больше всего они опасаются, что она может затянуться на неопределенный срок. Далеко не факт, что сложная ситуация, вызванная распространением коронавируса в мире и стране, разрешится до обозначенного футбольным союзом времени. Остается только надеяться на лучшее.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» начал весеннюю часть сезона с двух побед подряд. На выезде в Саранске клуб одолел местную «Мордовию», а затем дома победил в противостоянии с «Нижним Новгородом», что позволило команде подняться с восьмого места в таблице чемпионата на шестое, приблизившись к заветной «четверке».

Первая домашняя победа в 2020-м!.

Не лучшим образом обстоят дела и у хабаровских армейцев, играющих в хоккей с мячом. «СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата страны, матч должен был состояться 21 марта в Кемерове, но там выявили двух заболевших, и игру отменили. Когда пройдет встреча за «золото», пока не известно. Матч за третье место между «Енисеем» и «Водником» уже отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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