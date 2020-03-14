Хабаровск в финале! «СКА-Нефтяник» в третьем матче полуфинала обыграл «Водник» со счетом 5:2

Это был последний в этом сезоне матч в Хабаровске и третий в полуфинальной серии чемпионата страны по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и «Водником». В первой встрече команд, которая проходила в Архангельске армейцы оказались сильнее, во втором матче, уже в Хабаровске верх неожиданно для всех взял «Водник». Третий матч должен расставить все точки над «i» и определить второго финалиста чемпионата. Первым стало московское «Динамо» в двух поединках убедительно переигравшее красноярский «Енисей».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Первый тайм начался с обоюдных атак, обе команды понимали цену, которую придется заплатить за ошибки на льду. Однако если вчера в «черную пятницу», на поле лучше смотрелся «Водник» - у хоккеистов из Архангельска были выше скорости, они почти не совершали ошибок играли на одном дыхании. То сейчас ситуация изменилась. Видимо «красно-черные» провели серьезную работу над ошибками, а может быть просто отдохнули и стали похожи сами на себя – действующих чемпионов России. И все-таки начало матча показало – «Водник» сдаваться не намерен и будет бороться до конца.

Счет на 12 минуте открыл Эрик Петтерссон реализовавший 12 метровый штрафной удар. Он уверенно «выстрелил» по воротам и Роман Черных ничего не смог сделать – 1:0. На 22 минуте «Водник» мяч отыграл. Дальше почти десять минут команды не могли склонить чашу весов ни в одну, ни в другую сторону, хотя опасных моментов было больше у ворот гостей несмотря на то что у СКА в какой-то момент на скамейке штрафников сидело два игрока. Наконец на 42 минуте шведский легионер СКА забивает гол в раздевалку - 2:1.

ПОБЕДА КОТОРУЮ ЗАСЛУЖИЛИ

Второй тайм так же начался с нешуточной борьбы, однако хабаровчане смотрелись на поле увереннее и на 47 минуте третий мяч в ворота «Водника» опять забивает Эрик Петтерссон, делая преимущество хабаровчан достаточно комфортным. На 69 минуте свой момент реализует Дмитрий Аликин – 4:1, а на 76 минуте забивает Алексей Торгонский. «Водник» смог ответить только одним голом в конце матча, окончательный счет в котором 5:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Счет в серии - 2:1, опять же в пользу армейцев и это значит, что хабаровская команда проходит в финал чемпионата России.

- То, что не получилось вчера, те ошибки, которые допустили, сегодня постарались не допускать, - отметил на послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника». - Вообще я очень доволен сегодня игрой команды, сыграли действительно очень классно. Я думаю, что ребята всем своим сезоном достойны выхода в финал.

СКА-нефтяник - Водник - 5:2. Пресс-конференция.14.03.2020. Хабаровск. Чемпионат России. 1/2 финала. Матч №3 (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Мячи: 1:0 (12 мин.) Петтерссон - с пенальти, 1:1 (22) Антонов (Шеховцов), 2:1 (43) Петтерссон (Шардаков), 3:1 (47) Петтерссон (Ишкельдин), 4:1 (69) Аникин, 5:1 (76) Торгонский, 5:2 (84) Шеховцов.

Так же наставник хабаровской дружины поблагодарил всех зрителей, которые пришли сегодня подержать свою команду после не самого удачного матча в пятницу. Как бы то не было Хабаровск в финале, вместе с еще одним принципиальным своим противником московским «Динамо». В отличие от полуфинальной серии в финале будет всего одна игра, и пройдет она на нейтральном поле 21 марта.

А вот город, в котором состоится финал пока неизвестен правительство Кемеровской области в которой должна была пройти главная игра чемпионата заявило что провести ее будет невозможно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.