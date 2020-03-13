Черная пятница в арене «Ерофей»: «СКА-Нефтяник» уступает во втором матче полуфинала «Воднику» со счетом 5:7

Цена этой встречи очень высока, одна ошибка и матч может быть проигран. Если «Водником», то он выбывает из борьбы за золото и серебро чемпионата, если «СКА-Нефтяником», то полуфинальная серия затягивается, а сил у хабаровчан к концу сезона осталось не так уж много. А значит у команды из Архангельска есть все шансы выйти в финал.

ИГРА НЕРВОВ

Поэтому обстановка на арене «Ерофей» очень нервная, трибуны ждут победы, да и самим хоккеистам очень хочется выиграть. С первых же минут хабаровчане бросаются в атаку, но гости действуют уверено – у них лучшая в лиге оборона, и один из лучших в сезоне вратарей. Роман Черных в предыдущем матче, который проходил в Архангельске неоднократно спасал команду от, казалось бы, неминуемых голов.

На 11 минуте гости идут в контратаку, прошивают защиту армейцев, и Артем Шеховцов к разочарованию болельщиков «красно-черных» реализует момент – 0:1. СКА всеми силами пытается отыграть мяч, но ворота Романа Черных как будто заколдованы мяч никак не хочет закатываться в рамку. Да и сам Роман действует просто отлично. Только спустя 8 минут Юрий Шардаков восстанавливает равновесие в игре – 1:1. Затем на 23 минуте в штрафную гостей тихой сапой вкатывается Максим Ишкельдин и выводит СКА вперед – 2:1. И уже под самый свисток арбитра Эрик Петтерссон получает великолепную передачу Шардакова и забивает третий гол в ворота «Водника».

- Я думаю, напряжение игры сказывается мы очень много моментов не доиграли, сейчас будем разбираться и думать, как исправить ошибки. Когда готовились к матчу наши тренеры пытались нам объяснить, чтобы мы очень внимательно следили за свободными зонами поскольку СКА-Нефтяник очень хорошо этим, пользуется, ну и тоже чтобы был настрой на игру подобающий. Я думаю, все будет хорошо, все выйдут с боевым настроем, - отмечает Артем Шеховцов полузащитник «Водника».

БОЕВОЙ НАСТРОЙ

Во втором тайме сразу два игрока армейцев оказываются на скамейке штрафников и «желто-зеленые» немедленно этим пользуются Евгений Дергаев забрасывает мяч в ворота Виктора Каменева – 2:3. Игра обостряется, «канарейки» непрерывно атакуют, «красно-черные» редко огрызаются. И на 59 минуте счет опять становится равным – 3:3, отличился Александр Антонов.

На 69 минуте Эрик Петтерссон выводит хабаровчан вперед, но спустя буквально минуту «Водник» сравнивает счет, а затем с минутным промежутком забивает еще два гола – 4:6. На 77 минуте хабаровчане отыгрывают один мяч 5:6, но на 81 минуте «Водник» опять доводит преимущество до двух мячей. Страсти кипят, атаки следуют за атаками, но отыграться армейцам уже не удается. «Водник» побеждает во втором матче полуфинала со счетом 7:5.

- Во-втором тайме произвели очень много ошибок. Была задача у нас играть на контратаках, а получилось, что так сыграл «Водник». Мы провалили полностью середину и не готовы к этому были. Но это спорт они же тоже играют, тренируются сегодня они оказались сильнее. Завтра еще один матч, завтра другой день. Сейчас выдохнем, проанализируем ошибки будем готовиться к завтрашнему дню, - подчеркнул Василий Грановский, капитан «СКА-Нефтяника».

СКА-Нефтяник - Водник. Полуфинал Чемпионата России по хоккею с мячом 2019/20. Матч №2.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

По регламенту если по итогам двух матчей полуфинала – ничья, то на следующий день команды проводят еще одну игру, которая и выявит финалиста. Так что завтра в арене «Ерофей» состоится третий матч полуфинальной серии «СКА-Нефтяник» - «Водник». И будет обидно если на трибунах опять будут пустые места – хабаровская команда нуждается в поддержке своих болельщиков.