Дальний перелет, «теплый» и мягкий лед, полные трибуны болельщиков «Водника», упорное желание архангельской команды пройти дальше и жестокий джетлаг - ожидаемые трудности в первом поединке полуфинала для «СКА-Нефтяника». У соперников была только одна большая проблема - действующий чемпион страны. Поединок ожидался острым, все-таки до этой стадии слабые команды не доходят, а впереди очень желанный приз - финал, что означает либо «золото», либо «серебро». Забегая вперед, скажем - ожидания оправдались.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Архангельске выиграл первый полуфинальный матч у «Водника» со счетом 5:3. Фото: Романа Абрамовского

ИГРА НА ВЫБИВАНИЕ

Игра началась неспешно, команды обкатывали лед и проверяли оборону соперника. Впрочем, длилось спокойствие недолго, уже на второй минуте «СКА-Нефтяник» начал атаку на ворота «Водника», гол не забили, но угловой заработали. Его успешно реализовал Артем Бондаренко, подправивший мяч в ворота команды из Архангельска. Ответа долго ждать не пришлось - «Водник» встряхнулся и уже на десятой минуте успешно контратаковал, сравняв счет. Удар едва ли не с 20 метров нанес капитан команды хозяев, чем очень порадовал 8200 человек, присутствовавших на трибунах.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Архангельске выиграл первый полуфинальный матч у «Водника» со счетом 5:3. Фото: Романа Абрамовского

Затем последовала чреда атак, но ситуацию каждый раз спасали вратари. Однако на сороковой минуте армейцы уверенно вошли в штрафную «Водника», и Алан Джусоев реализовал созданный момент. Третий гол в ворота архангелогородцев стал возможным из-за ошибки вратаря - Роман Черных неточно ввел мяч в игру, его перехватили «красно-черные», и Юрий Шардаков сильнейшим ударом наказал хозяев - 1:3. Причем, если во втором забитом голе он ассистировал Джусоеву, то в этом Алан долг вернул.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Архангельске выиграл первый полуфинальный матч у «Водника» со счетом 5:3. Фото: Романа Абрамовского

ГОРЯЧИЙ ЛЕД

Во втором тайме «Водник» зарабатывает угловой и сокращает отрыв от армейцев - 2:3. Однако уже спустя три минуты и шесть секунд Артем Бондаренко оформил дубль, опять увеличив преимущество хабаровчан до двух мячей. Следует целая серия атак на ворота гостей, но Виктор Каменев на страже. Только после розыгрыша свободного Евгений Дергаев забивает третий гол в ворота хабаровчан. В воздухе пахнет «жареным», наставник «Водника» берет тайм-аут - у «желто-зеленых» появляется реальная возможность вытянуть этот матч. Но уже спустя несколько десятков секунд Алан Джусоев разрушает эти надежды, в свою очередь делая дубль - 3:5. Это и стало окончательным счетом в игре. «СКА-Нефтяник» выигрывает первый матч полуфинала и начинает готовиться к следующей, ответной игре, которая пройдет уже в Хабаровске.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в Архангельске выиграл первый полуфинальный матч у «Водника» со счетом 5:3. Фото: Романа Абрамовского

- Игра сегодня сложилась именно так, как и должен проходить полуфинал, - отметил на послематчевой пресс-конференции Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». - Очень упорный матч с равными шансами на успех. Мы очень своевременно забили мячи, особенно в первом тайме. Во втором «Водник» имел достаточно большое территориальное преимущество - у нас было несколько удалений, и мы испытывали очень большое давление со стороны «Водника». Ребята молодцы - отстояли ворота и в контратаке смогли достаточно комфортное преимущество воплотить.

Пресс-конференция после матча "Водник" - "СКА-Нефтяник", 10 марта 2020 года.

В свою очередь наставник архангелогородцев пообещал, что ответный матч будет не менее интересный, и «Водник» руки опускать не намерен.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С «ЕНИСЕЕМ»?

Тем временем первую игру полуфинала сыграла и пара «Динамо Москва» - «Енисей». Матч вышел очень странным, таким, что проснувшиеся утром красноярские болельщики не поверили своим глазам. Москвичи обыграли «Енисей» со счетом 9:1, причем восемь мячей оказались в воротах одного из фаворитов турнира в первом тайме. Можно было бы подумать, что на исход поединка повлияли судьи, благо прецеденты были, но в этот раз бригада арбитров отработала безупречно.

Интервью с Сергеем Ломановым..

Вторую игру «Енисей» и «Динамо» проведут в Красноярске, в черную пятницу - 13 марта. Именно в этот день могут определиться финалисты Чемпионата России по хоккею с мячом, если же «Водник» и «Енисей» возьмут реванш, то победители одной второй будут выявлены в следующей игре 14 марта.