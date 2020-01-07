2020-01-07T04:30:45+03:00
Спорт

Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча

Кроме того, наставник армейцев должен будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей
Борис КОКУРИН
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Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ФХМРГлавного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ФХМР
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Напомним, что в напряженном матче за Суперкубок России который проходил в Архангельске Михаил Юрьев не сдержал эмоции в отношении судей, работавших на встрече и на 37 минуте матча, получил от Евгения Тютюкова красную карточку.

- В тот момент игра приобрела обоюдоострый характер. С 33-й по 35-ю минуты соперники поочередно отправили в ворота друг друга три мяча. При этом больше преуспели дальневосточники, поведшие в счете 3:2. Однако в тот момент, когда преимущество армейцев начало приобретать все более очевидный характер, команда осталась без своего наставника. После того как Михаил Юрьев выразил неудовольствие решением арбитров в одном из игровых эпизодов, в руках главного рефери появилась красная карточка, отправившая главного тренера армейцев в подтрибунное помещение до конца матча, - отметили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ХК «Водник»

Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ХК «Водник»

Минутой ранее судья размахивал красной карточкой перед Юрием Викулиным, как было записано в протоколе матча: «за оскорбительные выражения и жесты», не исключено что именно это могло спровоцировать тренера на нелицеприятные высказывания в адрес арбитров. Кроме всего прочего свою роль видимо сыграл и матч за Кубок России, в котором хабаровский клуб откровенно засуживали.

- Мои поздравления! Вот только одно удивляет, почему в наши ворота не назначили ни одного пенальти, ведь для этого не обязательно было уронить соперника в своей штрафной? А вообще, по это «судейство» уже столько писано-переписано, а воз и ныне там, а чиновники от хоккея с мячом как тот кот Васька. Ведь если уже такой сдержанный тренер как Юрьев не выдерживает, - комментируют болельщики «СКА-Нефтяника» на сайте клуба.

Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ХК «Водник»

Главного тренера хабаровского «СКА-Нефтяник» Михаила Юрьева дисквалифицировали на три матча. Фото с сайта ХК «Водник»

Материалы по удалению главного тренера хабаровских «армейцев» поступили в контрольно-дисциплинарном комитете Федерации хоккея с мячом России, где после всестороннего обсуждения инцидента вынесли свой вердикт.

- За неоднократное вмешательство в действия судейской бригады, обслуживающей матч, чрезмерно эмоциональную реакцию на судейские решения, апелляцию к арбитрам, применить к Михаилу Юрьеву меру спортивного дисциплинарного взыскания в виде спортивной дисквалификации на три матча и денежного штрафа в размере пятьдесят тысяч рублей, - озвучили свое решение в контрольно-дисциплинарном комитете ФХМР.

В связи с этим решением Михаил Юрьев будет вынужден пропустить матчи с «Мурманом» 8 января, казанским «Динамо» 11 января и «Байкал-Энергией» 15 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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