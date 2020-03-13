Определился первый участник финала чемпионата России по бенди, вторым будет либо хабаровский «СКА-Нефтяник», либо «Водник»

С первой парой полная определенность – московское «Динамо» очень мощно переиграло красноярский «Енисей» выбив его из гонки за золото чемпионата России по хоккею с мячом, и это утре второй сезон, когда красноярская команда не доходит до финала. Первый матч полуфинальной серии «Динамо» - «Енисей» вышел просто ошеломительным для сибирских болельщиков - 9:1 в пользу москвичей совершенно не тот результат, на который рассчитывали поклонники клуба.

Во втором матче серии поклонники «Енисея» надеялись на реванш – игра должна была проходить в родных стенах и права на ошибку у красноярцев уже не было. Тем не менее все опять пошло не по плану сибиряков. Видимо москвичи сумели подобрать ключик к сопернику – они играли очень четко в обороне при любых опасных моментах буквально всей командой откатываясь к своим воротам, а затем моментально контратаковали. Красноярцам, рассчитывающим на индивидуальное мастерство, просто не удавалось пробить защиту москвичей. Итог – 2:6 в пользу «Динамо» и москвичи первыми выходят в финал чемпионата.

Кто станет вторым участником битвы за золото пока не ясно. Если еще утром «черной пятницы» практически никто не сомневался во второй подряд победе хабаровского «СКА-Нефтяника» над «Водником», выигравшего первый матч серии в непростой борьбе в Архангельске, то уже ко второму тайму у многих появились сомнения что армейцам удастся быстро выйти в следующую стадию противостояния за чемпионство.

И эти опасения оказались не напрасными «СКА-Нефтяник» совершенно неожиданно уступил архангелогородцам со счетом 5:7. «Водник», как и «Динамо» использовал тактику известную еще со времен расцвета русского хоккея: «Все в атаке, все в обороне». Армейцы потерялись в прекрасно организованной обороне архангельской команды и не успевали отвечать на стремительные контратаки гостей.

- Первый тайм был похож на тот который мы провели в Архангельске, единственно что в первые минуты мы имели очень хорошие моменты, которые необходимо было доигрывать, но так случилось что не забили и пропустили первыми. Тем не мене дисциплинировано играли тайм и забили во второй половине. Ну а во втором тайме два удаления, которые у нас случились немного выбили нас из игрового ритма. Здесь были и индивидуальные, и командные ошибки, когда мы стали пропускать контратаки соперника. Это моменты, которые сегодня главным образом и предрешили исход матча, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Впрочем, для хабаровчан ничего еще не потеряно. Общий счет полуфинальной серии 1:1 и уже 14 марта станет известно кто составит пару московскому «Динамо» в финале. Третий матч пройдет на льду арены «Ерофей» в 17:00 по Хабаровскому времени – отличный повод для болельщиков СКА поддержать свою команду.