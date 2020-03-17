Губернатор Хабаровского края считает, что финал чемпионата России по бенди может пройти в Хабаровске

БОИ ЗА ФИНАЛ

Хабаровский «СКА-Нефтяник» отстоял свое право биться за золото чемпионата страны по хоккею с мячом в нелегкой схватке с архангельским «Водником». По регламенту чемпионата полуфинальные поединки проходят до двух побед одержанных одной из команд. Первый матч в Архангельске был тяжелым, но окончился уверенной победой армейцев, второй должен был проходить в Хабаровске и тут «Водник» преподнес неприятный сюрприз хабаровским болельщикам собравшимся посмотреть на очередной триумф своей команды.

Архангелогородцы выстроили такую надежную оборону, которая переходила в стремительные контратаки, что смогли разрушить все тактические схемы «красно-черных». Ожесточенная схватка завершилась со счетом 5:7 в пользу «желто-зеленых». Третьего матча ждали с нетерпением, особенно в Архангельске. Но здесь действующий чемпион, наконец, собрался и показал, что умеет играть в хоккей и умеет очень неплохо. Подуставшие «канарейки» ничего не смогли противопоставить так же уставшим, но зато мастеровитым «кабанам». Общий счет полуфинальной серии 2:1 в пользу армейцев выводит их в финал.

Вторым претендентом на «золото» турнира стало московское «Динамо», доказавшее недоброжелателям (а они очень многих успели настроить против себя, используя по ходу турнира постулат: «в войне все средства хороши»), что «бело-голубые» могут быть сильны и на ледовом поле тоже. Москвичи, в двух матчах буквально в блин раскатали грозный красноярский «Енисей» финишировавший в регулярном чемпионате на почетном первом месте.

Поединок, который расставит все точки над «i» и выявит сильнейшую команду в стране, должен был состояться на нейтральной территории в Кемерове 21 марта. Однако в дело вмешалась третья сторона – коронавирус. В Кемерове наши двоих заболевших и губернатор области официально отказался от проведения встречи – слишком опасно. Пока в федерации ломали голову кому передать почетное право принять финал чемпионата, коронавирус отвоевывал город за городом.

КУДА ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?

Дошло до того что федерации хоккея с мячом России вынуждена была отменить матч за «бронзу» между полным надежд «Водником» и слегка потрепанным «Енисеем». И той и другой команде медали нужны как воздух, однако руководители и архангельской и красноярской команд решили отказаться от игры. Хоккеисты и тренеры «Водника» после возвращения из Хабаровска, сразу из аэропорта отправились в карантин – такое решение принял областной роспотребнадзор. И это несмотря на то, что до этого ни одного зараженного коронавирусом в городе на Амуре не обнаружено. «Енисей» тоже дал «заднюю» считая, что перелеты в это непростое время могут быть небезопасны.

Тем не менее, схватку за звание сильнейшего в федерации отменять пока вроде бы не планируют. Вот только с местом проведения проблемы. Играть в Москве? Там тоже есть заболевшие и все массовые мероприятия отменяются. Играть на нейтральном поле? Но городов где есть подходящие для финала ледовые арены, и нет запрета на проведение спортивных состязаний, остается все меньше. Ситуация усугубляется не то что с каждым днем – с каждым часом.

Свою помощь предложили ульяновцы, арена, по словам местных спортсменов готова к бою и сможет принять финал. В свою очередь и губернатор Хабаровского края заявил, что будет не против, если решающая игра пройдет на домашней арене «СКА-Нефтяника». Тем более что в Хабаровске несмотря на его близость к Китаю ни одного случая заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Губернатор Хабаровского края считает, что финал чемпионата России по бенди может пройти в ХабаровскеФото: Социальные сети

- Красавцы! В битве за выход в финал Чемпионата России наши @skabandy1947 буквально вырвали победу у «Водника». 5:2! – написал Сергей Фургал в своем инстаграме. - Мы же со своей стороны приложим все силы, чтобы финал состоялся на домашнем льду, в Хабаровске!

Впрочем, против такого варианта возражают остальные (не хабаровчане) любители бенди. На официальной страничке российской Федерации хоккея с мячом в социальных сетях проходило голосование – с вопросом где проводить финал. Поучаствовали в нем 645 человек. Первое место занял вариант: «21 марта на нейтральном поле (не Москва и не Хабаровск)», на втором месте: «перенести на осень 2020 года», на третьем месте желающие посмотреть матч в Хабаровске, и на четвертом – в Москве. А тем временем «СКА-Нефтяник» и «Динамо» дома ждут решения федерации. Куда брать билеты не понятно.