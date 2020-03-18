Заболевших - ноль, на карантине - 662: в минздраве Хабаровского края рассказали, как в регионе обстоят дела с коронавирусом

Разговор начался с предупреждения: если мы говорим, что в Хабаровском крае нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией это не значит, что через час, или через день они не появятся. Сейчас на домашнем карантине находятся 662 человека, это те, кто побывал в странах, где инфекция разгулялась не на шутку (Китай, Италия, Испания, Корея, Иран, Франция и Германия), либо те, кто контактировал с ними. Карантин длится две недели, исследования проводятся в первый же день, на третий день и на 10 день. Ошибка исключена, но заболевшие еще могут быть выявлены. Ну а потом рассказали почем не следует впадать в панику если даже его найдут у кого-то из жителей края.

НЕ ТАК СТРАШЕН ВИРУС, КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Как говорят специалисты сейчас в мире две эпидемии – вируса Covid-19 и паники, вызванной его появлением, причем вторая опаснее. По данным медиков смертность от коронавируса составляет около 3%, от Эболы – 40%, от вируса H5N1 (птичий грипп) – 52%, SARS (атипичная пневмония) - 9,6%, H1N1 (свиной грипп) - 17,4%. Пандемия, объявленная Всемирной организацией здравоохранения вызвана лишь тем, что коронавирус охватил достаточно большое количество стран.

- Коронавирус — это обычная инфекция, - рассказала Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. – Это один из новых типов вирусов вызывающих ОРВИ, но этот новый тип на 60% совпадает с вирусами, которые были раньше. Он не контагиозный (от лат. заразный прим. ред.) как особо опасные инфекции. Этот вирус он даже слабее чем птичий, или свиной грипп. И опасен он не смертностью, а именно высоким уровнем заболеваемости в мире. Меры, которые предпринимаются в Хабаровском крае – они очень действенны и позволяют сегодня обеспечить нераспространение коронавируса у нас в регионе.

СИСТЕМА ПРОТИВ ВИРУСА

Первое что сделано – с ноля часов 18 числа в крае закрыты все границы для иностранных граждан. Инфекционисты сейчас будут иметь дело только с гражданами Российской Федерации. Второе – все люди, которые приезжают в Хабаровский край, сразу же берутся «на карандаш». Если они пересекали границы, или побывали в странах с разгулом коронавируса то их данные сразу же в аэропортах записывают сотрудники правоохранительных органов, затем эти данные передаются в краевой Роспотребнадзор, а оттуда в лечебные учреждения.

По умолчанию такие люди считаются носителями вируса и получают предписание от Росздравнадзора о карантине. Такие предписания строго обязательны к исполнению, иначе можно схлопотать крупный штраф. Две недели они обязаны находиться в изоляции, в это время у них три раза берутся контрольные пробы на коронавирус. Человек не может самовольно покинуть место карантина иначе им займется полиция. На все 14 дней этому человеку выдается больничный лист.

Только после того, как будет подтверждено что коронавируса у него нет (анализы несколько раз перепроверяются), он может вернуться к нормальной жизни. Кроме того, сейчас в крае объявлен карантин во всех лечебных заведениях. Люди с инфекционными заболеваниями, особенно с пневмонией тоже проверяются на коронавирус. Жестко? Да. Но система борьбы с опасными эпидемиями была отработана в стране еще в начале XX века и не раз доказывала свою эффективность. При помощи нее удалось искоренить куда более опасные инфекции чем очередная разновидность ОРВИ.

- На сегодня мы говорим о том, что у нас нет пациентов больных коронавирусом. Сегодня система работает так что как только появиться такой человек сразу же будет оценено все его окружение – с кем он летел, кто с ним живет в квартире, с кем он контактировал по работе и так далее. Эти люди тут же берутся для обследования, и либо снятия, либо подтверждения диагноза, - подчеркивает Ирина Филимончикова.

ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА И ЧИСТЫЕ РУКИ

Как избежать заражения? Делать все то же самое, что и при обычном гриппе. Первое и самое важное, как бы это смешно не звучало – это регулярное мытье рук, или применения антисептиков.

- Действия простые, но эффективные те, которые мы своим детям и внукам объясняем с самого раннего возраста. Это еще раз повторюсь обязательное мытье рук, что не надо немытыми руками лишний раз трогать лицо. Что с людьми надо разговаривать на расстоянии, не вступая в близкий контакт. Кроме того, стоит объяснить своим родителям, бабушкам, дедушкам – тем, кому больше 60 лет, а значит которые находится в группе риска, что сейчас не стоит бывать в местах массового скопления людей, посещать кино, театры и спортивные состязания. Это элементарная самодисциплина, которая гарантирует, что ничего с вами не случится, - отмечает замминистра. – Это не настолько страшный вирус, чтобы его так сильно бояться. Не должно пугать что сейчас отменяются массовые мероприятия – это просто профилактические меры, направленные на разобщение людей.

Студентов уже отправили на дистанционное обучение, школьники сейчас уходят на каникулы и затем возможно будут тоже учиться дома, но это уже на усмотрение учебных заведений и профильных ведомств. Впрочем, ситуация в школах пока не вызывает опасения у медиков. Еще один совет - если кто-то почувствовал себя больным и думает, что у него ОРВИ не стоит идти в поликлинику – лучше вызвать врача на дом. Специалистов хватит - сейчас все поликлинику «усиливаются» дополнительными медицинскими работниками, привлекают даже студентов с последних курсов мединститута. Они же, кстати, возьмут у больного анализ на коронавирус, на всякий случай. Если здоровый человек захочет провериться – пожалуйста, но это будет платно.

Вообще, как утверждают специалисты такая инфекция активна около восьми недель –, сначала идет подъем заболеваемости, затем наступает так называемое «плато», численность заболевших стабилизируется, потом – закономерный спад. Это сейчас отлично видно по Китаю он как раз входит в последнюю стадию. Правило работает для любой территории, это было в Китае, это будет в Италии и других странах. Так что продержаться несколько месяцев без театров кино и не ходить на стадионы чтобы не заразиться – вполне посильная задача для любого.

ДАВАЙТЕ БЕЗ АЖИОТАЖА

В Хабаровске люди, напуганные слухами о коронавирусе, начали запасаться едой. В социальных сетях появляются фотографии пустых полок в магазинах, что еще больше подстегивает нервозность людей и провоцирует панику. Главное не нервничать и не сметать продукты с полок ожидая очередного конца света, считают в правительстве региона. Продуктов хватит на всех, если каждый не будет вывозить его тележками и грузовиками.

- Хабаровский край на 80 процентов «завозной» регион - Отмечает Роза Качайкина, и.о. начальника управления пищевой промышленности минсельхоза Хабаровского края. – В данной ситуации для нас хорошо, что, как и у оптового звена, так и у крупной розничной торговли есть свои действующие долгосрочные договоры с поставщиками продуктов. То есть в любой момент мы можем скорректировать свои заявки. Кроме того, как только закрылась граница 31 января, мы в еженедельном режиме проводим селекторные совещания с Минсельхозом, с Минпромторгом, обговариваем с основными поставщиками. И нас заверяют: скажите куда и сколько мы завтра же начнем отгружать. В Алтайском крае в Сибирском федеральном округе говорят, что продукции достаточно и они готов в любой момент увеличить поставки. ДО понедельника у нас особого спроса не было, в понедельник он увеличился на 5 процентов, 17 числа после обеда в крупных торговых сетях население стало усиленно закупаться. Но сегодня на прилавках продукция вся в наличие и нет опасения что она закончиться.

По данным Хабаровскстата на сегодняшний день запасы продуктов в предприятиях торговли позволяют им нормально работать в течение 56 дней, но это без учета ажиотажного спроса. Если же все побегут за покупками и будут скупаться по максимуму это может негативно сказаться как на запасах, так и на предприятиях торговли – рухнет выстроенный баланс ежедневных поставок, и товарооборота.

Кроме того, в крае идет постоянный мониторинг цен – чтобы недобросовестные продавцы не задирали стоимость круп и других продуктов. Оптовики цены поднимать не намерены. Если такие факты будут выявлены и завышенные цены не будут обоснованы, то нарушителями займутся в антимонопольной службе.