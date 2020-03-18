Коронавирус против ЕГЭ: в Хабаровском крае перенесут досрочные экзамены

В Хабаровском крае продолжается исполнение рекомендаций федеральных властей по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Так, в числе прочего угроза распространения заразы затронула и сферу сдачи единого государственного экзамена. Запланированная изначально на период с 20 марта по 13 апреля досрочная экзаменационная сессия по сдаче ЕГЭ сдвинута.

- Досрочный период сдачи единого госэкзамена решено совместить с основным периодом государственной итоговой аттестации, - рассказали в краевом министерстве образования и науки. - Он пройдет с 25 мая по 29 июня. Также на эту дату перенесли государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования (ГВЭ).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас идет работа по внесению соответствующих изменений в приказы, регулирующие сдачу экзаменов. Кроме того, пройдет перерегистрация участников досрочного периода на основной период ГИА.

В свою очередь Рособрнадзор сообщает о подготовке необходимых организационных мероприятий для того, чтобы создать максимально комфортные и благоприятные условия для сдачи контрольных испытаний участниками досрочного периода, которые запланировали выезды в лечебно-оздоровительные и реабилитационные центры. Пункты проведения госэкзаменов при необходимости развернут и непосредственно в лечебных учреждениях.

Напомним, студенты краевых высших учебных учреждений массово переходят на дистанционное обучение. Эти меры также призваны защитить учащихся от коронавирусной инфекции. Школьники продолжают обучение в штатном режиме до наступления весенних каникул. В настоящее время ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом на территории Хабаровского края не зафиксировано. Появляющиеся же в неофициальных источниках слухи о заболевших официально опровергли в краевом минздраве.

Накануне в Российской Федерации открылся специальный портал стопкоронавирус.рф, где собрана самая актуальная информация о новом заболевании COVID-19. На сайте рассказано, как передается инфекция, а также приведены меры профилактики. Сайт курируют Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор России. Одновременно для жителей страны запущена круглосуточная федеральная горячая линия: 8-800-2000-112.