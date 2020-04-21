Генеральный директор «СКА-Хабаровск» рассказал, когда клуб сможет продолжить сезон

«Коронапауза» в футболе затянулась уже на месяц, последний раз в Хабаровске как играют профессиональные футболисты можно было посмотреть 15 марта. Тогда, недавно победивший в Саранске СКА принимал дома «Нижний Новгород» который обыграл со счетом 2:0. Вторая игра после зимней паузы, вторая победа подряд, вселяли надежду в сердца болельщиков, что клуб несмотря на не самое выгодное положение в таблице сможет прорваться к «стыкам». Да и команда, серьезно прибавившая во время сборов, хотела показать себя во второй части первенства. Не вышло.

КОГДА СЫГРАЕМ?

Из-за опасности распространения коронавируса футболистов отправили по домам, а домашнюю арену закрыли на карантин. Единственное что пока осталось армейцам это онлайн тренировки и битвы на виртуальном футбольном поле. Конечно, настоящих поклонников клуба такая ситуация мало устраивает – народ хочет футбола, продолжения первенства, ну или хотя бы услышать, когда команда наконец выйдет не на онлайн площадки, а на реальное поле. На эти вопросы на официальном сайте армейцев ответил генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев.

- Прогнозы есть, но насколько они точны на сегодняшний день? – отмечает Алексей Кандалинцев. - В стране в целом непростая ситуация, неопределённость. Профессиональный спорт здесь не исключение. Мы ждём и будем действовать исходя из решений, которые примут органы власти и профильные организации – РФС, ФНЛ. Мы с ними постоянно на связи. Периодически общаемся в формате видеоконференции. В прошлый раз так «встречались» в конце прошлой недели. Решили, что более предметно обсудим возможные сроки 30 апреля. Тогда будет больше ясности. Пока же, исходя из того, что Премьер-лига ориентируется на 21 июня, мы рассчитываем возобновить сезон в середине июня.

Тем не менее по словам генерального директора тренировки футболистов, пусть и в домашних условиях продолжаются.

- Футболисты поддерживают форму в домашних условиях. Сотрудники клубного офиса так же переведены на удалённую работу, - подчеркивает руководитель клуба. - Скорректировали наши долгосрочные планы – проекты, которыми собирались заняться в межсезонье или вовсе следующей зимой, начинаем реализовывать уже сейчас. Так что, надеюсь, после возобновления сезона болельщиков ждут приятные сюрпризы. Ну и, конечно, одна из главных процедур сейчас – это лицензирование клуба в РФС на следующий сезон.

ГЛОБАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

У всех на слуху ситуация с владивостокским «Лучом» и «Армавиром» которые из-за проблем с финансированием скорее всего не смогут продолжить играть в «лучшей лиге мира». Один из главных вопросов который интересует хабаровских поклонников футбола – сможет ли СКА?

- На сегодняшний день – однозначно, за что спасибо Правительству Хабаровского края, которое поддерживает наш футбольный клуб, - отвечает генеральный директор «красно-синих». - Я считаю, что без профессиональных команд будет тяжело развивать и детский спорт. Детям ведь нужно к чему-то стремиться, на кого-то равняться. И здесь региональное правительство нам помогает. Да, уже сейчас понятно, что нужно готовиться к дополнительной оптимизации бюджета. Внимательно смотрим, от чего можем отказаться, где сократить траты. Но у нас и так не было каких-то сверхрасходов или заоблачных зарплат. Так что, глобальных потрясений быть не должно.

Потрясений не будет и из-за контрактной политики армейцев. У многих игроков в других командах соглашения заканчиваются уже в мае, что создает сложности с формированием состава, когда сезон будет продолжен. Как обстоят с эти дела у СКА?

- Мы в этом сезоне в принципе пошли по иному пути – брали на небольшие деньги молодых футболистов, с которыми подписывали долгосрочные контракты, - делится Алексей Кандалинцев. - На этих игроков уже сейчас есть спрос, но при этом их контракты в мае не заканчиваются. Так что у нас даже, может быть, здесь преимущество перед другими клубами. Да, есть ряд футболистов, у кого трудовые соглашения с клубом истекают, но здесь мы ждём ясности. И финансовой – нужно понимать, сойдутся ли возможности с желаниями, и юридической – как этот вопрос будут трактовать в РФС и ФНЛ.

Так что продолжаем болеть за наших, тренироваться вместе с ними и следить за новостями из официальных источников надеясь на лучшее.