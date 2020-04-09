2020-04-09T07:46:28+03:00
Спорт

Тренер «СКА-Хабаровска» делится секретами: как, оставаясь дома, быть в хорошей физической форме

На своей страничке в социальных сетях Сергей Нестеренко выкладывает простые комплексы для всех [видео]
Борис КОКУРИН
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Тренер «СКА-Хабаровск» делится секретами как оставаясь дома быть в хорошей физической формеТренер «СКА-Хабаровск» делится секретами как оставаясь дома быть в хорошей физической формеФото: Социальные сети
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Сергей Нестеренко - тренер по физической подготовке ФК «СКА-Хабаровск». Имя этого футболиста не понаслышке знакомо местным болельщикам - до того, как стать тренером, Сергей отыграл в Хабаровске целых 9 сезонов. Вместе с командой прошел жесткую борьбу за выживание, играл в стыковых матчах с «Ростовом».

Тем не менее в 32 года спортсмен решил прервать свою игровую карьеру и стать тренером. Недавно он прошел стажировку в тульском «Арсенале», где почерпнул для себя много нового. Теперь на плечах Сергея Сергеевича физическое состояние наших футболистов.

Планка от тренера СКА-Хабаровск.Социальные сети

- Я, наверное, еще в августе понял, что в жизни надо что-то менять, потому что на месте топчусь. Дальше так не могло продолжаться. Еще будучи футболистом, всегда интересовался такой должностью, как тренер по физподготовке. Я и сам много раз после травм восстанавливался, видел постоянно, как это ребята делают. Ну и вот теперь, мне кажется, я самый молодой в России тренер по физподготовке, - делится Сергей Нестеренко.

После того, как футбольный сезон в России поставили на «коронапаузу», закрыли домашнюю арену СКА на карантин и всех футболистов отправили по домам, казалось бы, все - о физической подготовке можно забыть. Но Сергей как настоящий тренер и дома продолжает тренироваться, мало того - выкладывает в своем инстаграме комплексы, которые помогут оставаться в форме всем, кто находится на самоизоляции.

Упражнение в домашних условиях с бутылкой в пять литров от Сергея Нестеренко.Социальные сети

Это особенно актуально для тех, кто сел в добровольный карантин и работает из дома на диване, от которого до холодильника с запасом продуктов рукой подать.

Также напомним, что Хабаровский край присоединился к всероссийской акции «Тренируйся дома. Спорт - норма жизни». Этот курс онлайн-тренировок запустили Минспорта России и спортивное общество «Трудовые резервы», поучаствовать в которых может каждый, кто заботится о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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