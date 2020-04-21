Несмотря на коронавирус: «Луч» уступил «СКА-Хабаровску» в апрельском дерби со счетом 2:3

Всем известно, в каких условиях сейчас находится российский футбол - коронавирус, самоизоляция, все чемпионаты и первенства отменены до лучших времен, и когда они настанут - пока не могут предположить даже самые смелые аналитики. Руководство Футбольной национальной лиги, не теряя оптимизма, намерено рассмотреть новые даты проведения турнира 30 апреля, но не факт, что к этому времени хоть что-то прояснится с пандемией.

Футбольным болельщикам остается только перечитывать старые новости и радоваться хоть каким-то сообщениям из стана любимых команд. В Хабаровске, например, можно не только читать, но и поучаствовать в тренировках, которые онлайн проводят ведущие игроки команды и тренер по физической подготовке «СКА-Хабаровска» Сергей Нестеренко. Или посмотреть прямые эфиры в инстаграме - их периодически организовывает пресс-служба хабаровских армейцев.

Тем не менее это не футбол - нет страсти, азарта и всего того, что так любят настоящие ценители игры. На Дальнем Востоке решили пойти навстречу своим поклонникам и организовать настоящее дерби между владивостокским «Лучом» и «СКА-Хабаровском». Трансляцию весьма напряженного матча можно посмотреть на официальных страничках обеих команд. Тем более что дерби в новых условиях вышло особенным - дистанционным.

- Мы так соскучились по дальневосточному дерби, что решили провести его виртуально, - сообщает пресс-служба «красно-синих». - «СКА-Хабаровск» и «Луч» зарубились в FIFA 20. Честь Хабаровска защищали Илья Кузьмичев и Кирилл Суслов. Со стороны Владивостока выступили Руслан Гордиенко и Максим Насадюк. Как вам наши новоиспеченные киберспортсмены?

СКА-Хабаровск - Луч [FIFA 20] Первое виртуальное дерби!.В режиме самоизоляции СКА-Хабаровск и Луч решили провести первое виртуальное дальневосточное дерби. Команды зарубились в FIFA 20. Армейцев представили Илья Кузьмичёв и Кирилл Суслов, со стороны приморцев выступили Руслан Гордиенко и Максим Насадюк.

Место и время поединка выбирали армейцы из Хабаровска. К недоумению болельщиков СКА почему-то выбрал для себя форму оппонентов - желто-синюю.

- Итог противостояния оказался за хабаровчанами: в первом матче приморцы уступили со счетом 2:3, во втором - 0:2. Скрыть досаду и опустошение результатом наши ребята не могли настолько, что отказались от послематчевых комментариев. Не ища оправданий, скажем, игра была очень близкой, но... надо забивать свои моменты, - комментирует матч пресс-служба «Луча». - Спасибо соперникам за игру!

Сразились в FIFA 2020.

К сожалению, это первое виртуальное и скорее всего последнее в реальности дерби «СКА-Хабаровска» и «Луча».

- Прошло последнее дальневосточное дерби владивостокского «Луча» и армейцев Хабаровска. Чемпионат России по футболу планируется возобновить в любую из недель в середине июня, однако вряд ли «Луч» сможет продолжить участие в Первенстве ФНЛ, - подчеркивают в стане приморской команды. - Финансирование команды из бюджета края официально прекращено, контракты с большинством игроков заканчиваются 31 мая. Остаются надежды доиграть первенство на внебюджетные источники, но они, скорее, эфемерные.

В «Луче» отметили, что с учетом неясности дальнейших перспектив некогда флагмана дальневосточного футбола, на некоторое время канет в лету и самое жаркое дерби Дальнего Востока - футбольное.