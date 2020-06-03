2020-06-03T07:03:32+03:00
Спорт

Есть контракт! Полузащитник Артемий Малеев остается в ФК «СКА-Хабаровск»

С футболистом продлили соглашение еще на год
Борис КОКУРИН
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Есть контракт! Полузащитник Артемий Малеев, остается в «СКА-Хабаровск»Есть контракт! Полузащитник Артемий Малеев, остается в «СКА-Хабаровск»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Как сообщили в хабаровском клубе, руководство «СКА-Хабаровска» приняло решение пролить соглашение с Артемием Малеевым, очень неплохо показавшим себя на поле в прошлом сезоне.

- «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Артемием Малеевым. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона, - рассказали в пресс-службе хабаровского СКА. - Двадцатидевятилетний полузащитник пополнил ряды армейцев в середине сезона 2018-2019. За это время он провел 39 матчей, в которых забил четыре мяча.

Болельщики «красно-синих» довольны - по их мнению, Малеев весьма ценный полузащитник, некоторые даже называют его ключевым игроком.

Тем не менее в руководстве «СКА-Хабаровска» продолжается работа по сохранению костяка команды, неплохо себя проявившей в прошлом сезоне. Напомним, что «СКА-Хабаровск» из-за коронавирусной пандемии досрочно завершил первенство на шестом месте, проведя в весенней части турнира всего два матча. В Саранске армейцы играли с местной «Мордовией» и дома с «Нижним Новгородом», обе игры завершились победой СКА.

В формировании состава на следующий сезон не обошлось без досадных потерь - так, по семейным обстоятельствам пришлось сменить клуб защитнику Николаю Зайцеву. Закончилась аренда у полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии, оба футболиста вернулись в свои клубы. Не продлили контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

Из хороших новостей: руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитником Ираклием Квеквескири, капитаном команды, защитником Кириллом Сусловым, голкипером Владиславом Соромытько и с защитником Григорием Труфановым.

Также, как уверяют в клубе, большинство игроков «СКА-Хабаровска» сейчас имеют действующие контракты, но в руководстве СКА не исключают усиление состава новыми перспективными футболистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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