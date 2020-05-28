2020-05-28T09:10:36+03:00
Спорт

Защитник Григорий Труфанов остается в «СКА-Хабаровск»

Это будет уже третий сезон в СКА для молодого футболиста
Борис КОКУРИН
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Защитник Григорий Труфанов остается в «СКА-Хабаровск»Защитник Григорий Труфанов остается в «СКА-Хабаровск»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Как сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск» на днях клуб подписал новое соглашение с защитником Григорием Труфановым.

- «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Григорием Труфановым. Новое соглашение защитника рассчитано на один год, - отметили в стане «красно-синих». - Для 22-летнего футболиста это будет третий сезон в составе армейцев. За два предыдущих он провел 26 матчей.

Несмотря на «коронавирусную паузу», из-за которой футбольный сезон 2019/2020 годов завершился досрочно, в ФК «СКА-Хабаровск» продолжается формирование команды на следующий сезон. Похоже, что хабаровский СКА остается единственным профессиональным клубом на Дальнем Востоке, и руководство спортивной организации очень тщательно относится к подбору игроков.

Впрочем, в руководстве «красно-синих» уже заявляли, что особых изменений в команде не планируется. Тем не менее «потери» есть, и весьма обидные - так, хабаровский клуб по семейным причинам вынужден был покинуть опытный защитник Николай Зайцев. Он продолжит картеру в воронежском «Факеле», поближе к недавно родившей жене.

Зато руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, недавно внесенным в разряд «легенд клуба», любимцем публики полузащитником Ираклием Квеквескири, капитаном команды, защитником Кириллом Сусловым и голкипером Владиславом Соромытько.

Также, как уверяют в клубе, большинство игроков «СКА-Хабаровск» сейчас имеют действующие контракты, но в руководстве СКА не исключают усиление состава новыми перспективными футболистами. Основной упор будет делаться на тех, кто готов играть на Дальнем Востоке с многочисленными поездками и перелетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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