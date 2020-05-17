Теперь официально: «СКА-Хабаровск» завершает сезон 2019-2020 годов на 6 месте первенства ФНЛ

Вчера состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, который решал, что же дальше делать с футболом в стране. Напомним, что в России из-за угрозы распространения коронавируса так и не доиграли сезоны ни в «Премьер-Лиге», ни в ФНЛ.

В «лучшей лиге мира» последний тур прошел 15 марта, а уже парой дней спустя в исполкоме союза приняли решение поставить все игры «на паузу», рассчитывая доиграть сезон, когда карантин будет снят, но мораторий на массовые спортивные мероприятия в стране затянулся.

Возникла ситуация, когда доигрывать сезон стало просто технически невозможно. И в начале мая во время онлайн конференции с руководителями клубов ФНЛ было решено оставить все «как есть» по состоянию на 17 марта. Однако окончательное решение в этом вопросе должен был принять исполком Российского футбольного союза.

- Исполком Российского футбольного союза принял решение утвердить итоги Первенства ФНЛ 2019-2020 по состоянию на 17 марта по итогам 27-ми проведенных туров, - сообщили вчера в пресс-службе Футбольной национальной лиги. - Таким образом, право сыграть в сезоне 2020-2021 в РПЛ в случае успешного прохождения процедуры лицензирования получат «Ротор» и «Химки». Также, в соответствии с сегодняшним решением Исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е получившие лицензию. Наконец, право сыграть в Первенстве ФНЛ 2020-2021 получат победители групп ПФЛ, итоги которого сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии.

Получается, что «СКА-Хабаровск» в теперь уже прошлом сезоне 2019-2020 годов занял шестое место, выйдя на него после двух побед над «Мордовией» и «Нижним Новгородом» в весенней части первенства.

- В принципе и мы, и другие команды лиги были за то, чтобы сезон доиграть. Но в нормальных условиях и в приемлемые сроки. Провести 11 туров за месяц с небольшим – задача практически нереальная, учитывая расстояния и перелёты, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск». - Кроме того, и сейчас ведь никто не может точно сказать, когда в каком регионе будут сняты ограничения, чтобы можно было снова играть в футбол. Так что на сегодняшний день досрочное завершение Олимп-ФНЛ – это разумное решение, которое позволяет не ставить под угрозу следующий сезон, который должен начаться в середине августа.

Подготовка к сезону 2020-2021 уже идет полным ходом, по крайней мере уже подписаны контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитником Ираклием Квеквескири и голкипером Владиславом Соромытько.

- Переговорный процесс идёт, - подчеркнул Алексей Кандалинцев. - Мы сделали предложения всем, кого хотим оставить в команде. Футболисты думают. Значительная часть состава – с действующими контрактами. Так что глобальной перезагрузки не планируем, ядро останется неизменным. Времена, когда в межсезонье мы были вынуждены менять половину команды и больше, надеюсь, ушли в прошлое безвозвратно. Сейчас у клуба иная философия. Но «свежая кровь» безусловно будет. Мы в постоянном поиске усиления. Этот процесс идёт и сейчас. Время ещё есть, так что ясность с новичками наступит позже.

Так же генеральный директор хабаровского СКА рассказал, что в свои клубы вынуждены будут вернуться Гащенков и Булия взятые в аренду. Так же некоторые футболисты покинут команду уже по решению тренерского штаба, но изменения не будут такими масштабными как в прошлом межсезонье.

Так же Алексей Кандалинцев подчеркнул, что предпосылок того, что правительство региона бросит клуб на произвол судьбы нет. «Красно-синие» получают все что им было обещано. В свою очередь СКА не собирается «кидать» владельцев абонементов на домашние матчи. По его словам 5 несостоявшихся матчей имеют денежный эквивалент и эта сумма может быть использована как аванс на покупку абонемента на следующий сезон, причем тот кто решить его приобрести получит от клуба приятные бонусы. Те же кто решит отказаться от покупки получит деньги.