2020-05-12T11:05:08+03:00
Спорт

Ираклий Квеквескири остается в «СКА-Хабаровске»

Клуб подписал с футболистом новый контракт
Борис КОКУРИН
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Ираклий Квеквескири остается в «СКА-Хабаровске»Ираклий Квеквескири остается в «СКА-Хабаровске»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Ираклий Квеквескири - один из любимцев местной футбольной публики. Боец по натуре он иногда бывает очень эмоционален, но это же в нем достаточно многим импонирует. Ираклий неоднократно заявлял, что в Хабаровске ему нравится, и что Дальний Восток с его напряженным графиком и множеством перелетов только для настоящих мужчин. Поэтому то, что руководство «СКА-Хабаровска» предложило футболисту новый контракт, не удивительно, как и то, что спортсмен его подписал. Новое соглашение с полузащитником рассчитано на год.

- Без сомнений поставил свою подпись под новым контрактом. Это уже мой третий год в Хабаровске, и я полностью привык к клубу и к городу. Я уже почти дальневосточник, свой, местный парень, - рассказывает Ираклий Квеквескири, полузащитник ФК «СКА-Хабаровск». - Не скрою, другие варианты были, но я и сам хотел остаться в Хабаровске. Я вообще не очень люблю менять команды. Мечтал бы всю жизнь выступать за один клуб, но, к сожалению, не получилось. Теперь я обосновался на Дальнем Востоке и хотел бы тут играть до старости и потом спокойненько уйти на пенсию.

Напомним, за «СКА-Хабаровск» Ираклий Квеквескири выступает с лета 2018 года. Футболист провел за армейцев 55 матчей, в которых забил три гола. Прошлый сезон команда вместе с остальным российским футболом завершила досрочно, решение об этом было принято на заседании Футбольной национальной лиги.

До «коронапаузы», выйдя с зимних каникул, «красно-синие» провели ударную серию, одержав две победы подряд. На выезде в Саранске над местной «Мордовией» и дома над клубом из Нижнего Новгорода, поднявшись на шестое место в турнирной таблице первенства. К сожалению, дальнейшим планам - сыграть в стыковых матчах - сбыться было не суждено. Футбола в Хабаровске нет уже второй месяц, и местные любители успели соскучиться по жарким баталиям на стадионе имени Ленина - домашней арене СКА.

- Нужно набраться терпения и ждать, - считает Ираклий Квеквескири.- От нас сейчас ничего не зависит. Если болельщики так переживают и соскучились, то, надеюсь, на первый домашний матч придет гораздо больше зрителей, чем это бывало раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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