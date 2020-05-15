Голкипер Владислав Соромытько продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»

Владислав Соромытько является воспитанником хабаровского футбола и весьма неплохо показал себя в сезоне 2019-2020 годов. Несмотря на то, что у СКА в составе четыре вратаря, по факту играют всего двое - Игорь Обухов и Владислав Соромытько.

- Клуб заключил новый однолетний контракт со своим воспитанником - голкипером Владиславом Соромытько, выступающим за армейцев под номером 1, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - В нынешнем сезоне Влад провел восемь матчей (семь в ФНЛ и один в Кубке России), четыре из них (три - в первенстве, один - в Кубке) «на ноль».

Всего же 25-летний игрок провел на профессиональном уровне за армейцев 23 игры: восемь - в первенстве, одну - в Кубке и 14 в турнире молодежных команд РПЛ.

Напомним, что прошлый сезон команда «красно-синих» вместе с остальным российским футболом завершила досрочно, решение об этом было принято на заседании Футбольной национальной лиги.

До «коронапаузы», выйдя с зимних каникул, «СКА-Хабаровск» провел ударную серию, одержав две победы подряд. На выезде в Саранске над местной «Мордовией» и дома над клубом из Нижнего Новгорода, поднявшись на шестое место в турнирной таблице первенства. К сожалению, дальнейшим планам - сыграть в стыковых матчах - сбыться было не суждено.

Недавно новые контракты были подписаны с главным тренером «СКА-Хабаровска» Алексеем Поддубским и полузащитником Ираклием Квеквескири, соглашения так же подписаны сроком на один год. В следующем сезоне клуб всерьез рассчитывает прорваться в стыковые матчи и выйти в «Премьер-Лигу» российского футбола, Тем более что такие прецеденты уже были, и тогда так же у руля команды стоял Алексей Поддубский.