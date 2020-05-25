Сомнений не было: Кирилл Суслов, капитан «СКА-Хабаровск» продлил контракт с клубом

Как сообщают в пресс-службе «СКА-Хабаровск», клуб продлил контракт с 28-летним защитником «красно-синих» Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год, и спортсмен подписал его, несмотря на предложения других клубов.

- Подписал контракт без особых сомнений, лишь урегулировали некоторые детали, - рассказывает Кирилл Суслов, защитник ФК «СКА-Хабаровск». - Был уверен, что найдем компромисс. Не скрою, был интерес и со стороны других клубов, но я дал слово Алексею Сергеевичу Кандалинцеву и Алексею Николаевичу Поддубскому, что останусь в команде. Хотели еще на прошлой неделе подписать все документы, но я попросил пару дней, чтобы спокойно все взвесить, и уже в понедельник с «холодной головой» уладил формальности.

Футболист пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом. Кроме того, Кирилл Суслов в прошлом сезоне был не просто полевым игроком, но и выполнял функции капитана команды.

- Это большая ответственность перед клубом, руководством, да и самим собой. Ребята должны на меня равняться, а мне нужно тренироваться еще больше, чем остальным. Своей работой и отношением к делу я должен подавать правильный пример, - отметил капитан. - Я очень рад, что руководство и главный тренер мне доверяют. А на Дальнем Востоке я вообще уже два года! Как говорит Ираклий Квеквескири, меня уже смело можно считать дальневосточником! Здесь мой второй дом, поэтому чувствую себя уверенно. Мне все нравится - люди открытые и позитивные.

Напомним, что в «СКА-Хабаровск», единственном профессиональном футбольном клубе, оставшемся на Дальнем Востоке, продолжается формирование команды на будущий сезон. Как сообщалось ранее, команду покинул опытный защитник Николай Зайцев, который по семейным обстоятельствам решил продолжить карьеру в воронежском «Факеле».

Зато руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитником Ираклием Квеквескири и голкипером Владиславом Соромытько. Также, как уверяют в клубе, большинство игроков «СКА-Хабаровск» сейчас имеют действующие контракты, и в это межсезонье глобальных перемен в составе не ожидается, хотя не исключается усиление состава новыми футболистами.