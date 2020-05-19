Ушел «по собственному»: Николай Зайцев покидает «СКА-Хабаровск»

Николай Зайцев один из самых узнаваемых игроков «красно-синих», в том числе и за счет характерного жеста, имитирующего заячьи уши, с отличным чувством юмора и неубиваемым оптимизмом, неплохой защитник теперь будет демонстрировать свои качества в другой команде.

Николай Зайцев забивает Спартаку-2 и показывает ушки .

- Николай Зайцев принял решение продолжить карьеру в воронежском «Факеле», - поделились в руководстве ФК «СКА-Хабаровск». - Напомним, в «СКА-Хабаровск» защитник провёл два сезона. В его активе 41 матч в составе армейцев и 5 забитых мячей. ФК «СКА-Хабаровск» благодарит Николая за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

После того как стало известно, что Николай уходит, у некоторых болельщиков возникло опасение, что руководство хабаровского клуба попросту не продлило с футболистом контракт. Но это не так как уверили в стане «красно-синих» предложение игроку было сделано, но у него были свои причины его не принять.

- Уважаемые хабаровские болельщики и руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск»! Хочу сказать вам большое спасибо за эти два замечательных года в вашей команде, за поддержку в трудные минуты. Особенно в период моей тяжелой травмы, - рассказал Николай Зайцев. - Я принял сложное решение о переходе в воронежский «Факел», хотя мне и предлагали остаться в Хабаровске. Причины семейные – у меня родился второй ребёнок, и необходимо находиться ближе к семье. Прошу вас отнестись к моему выбору с пониманием. Жизнь на этом не заканчивается, я буду следить за выступлением команды моих друзей в следующем сезоне ФНЛ и считаю, что с такими болельщиками хабаровский футбол ждёт хорошее будущее. До встречи на футбольных полях и всем - здоровья в этот сложный период!

Напомним, что по решению исполкома Российского футбольного союза первенство Футбольной национальной лиги доигрываться не будет. Итоги подведены по состоянию на 17 апреля и по ним «СКА-Хабаровск» финиширует на шестой позиции. Именно такое место команда заняла после двух подряд побед, одержанных над саранской «Мордовией» и командой из Нижнего Новгорода. Воронежский «Факел» куда уходит Николай Зайцев завершил противостояние на 19, предпоследнем месте, первенства ФНЛ. Если ранее он должен был уйти из лиги, то сейчас по решению исполкома РФС сохранит в ней место.

И так же напомним, что в Хабаровске продолжается формирование команды на следующий сезон. Уже подписаны контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитником Ираклием Квеквескири и голкипером Владиславом Соромытько. Так же, как уверяют в руководстве клуба большинство игроков «СКА-Хабаровск» сейчас имеют действующие контракты и в это межсезонье глобальных перемен в составе не ожидается.