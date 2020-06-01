«СКА-Хабаровск» покидают Илья Кузьмичев и Минори Сато

Как сообщили сегодня в хабаровском СКА, пополнившие состав «армейцев» прошлым летом нападающий Илья Кузьмичев и полузащитник Минори Сато покидают команду. У футболистов закончились сроки контрактов.

- Илья Кузьмичев провел за «СКА-Хабаровск» 23 матча, в которых забил три мяча и отдал один голевой пас. В свою очередь Минори Сато принял участие в 11 матчах, на его счету одна голевая передача, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Наш клуб благодарит футболистов за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Чуть ранее хабаровскую команду также покинули нападающий Эдуард Булия и полузащитник Михаил Гащенков. В этом случае у футболистов закончились сроки аренды, так что спортсменам придется вернуться в свои клубы. К сожалению, в этот раз игрокам не пришлось долго защищать цвета «красно-синих».

Хабаровскую команду так же покинули нападающий Эдуард Булия и полузащитник Михаил ГащенковФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Во всем виновата пандемия коронавируса нового типа, из-за которой сначала первенство «поставили на паузу», а затем и вовсе завершили досрочно. Тем не менее оба футболиста приняли участие в двух весенних матчах ФНЛ, а Гащенков даже отметился голом в ворота саранской «Мордовии». Впрочем, это не значит, что неплохо себя показавших игроков вновь не возьмут в аренду.

К сожалению, сообщений о новичках из стана «красно-синих» пока не поступало, впрочем, в СКА полным ходом идет формирование состава на следующий сезон. Как неоднократно заявляли в руководстве команды, особых изменений в составе не планируется. Тем не менее кроме Кузьмичева, Сато, Булии и Гащенкова клуб покинул и защитник Николай Зайцев. Футболист планирует продолжить карьеру в воронежском «Факеле», здесь решающим фактором стало рождение ребенка - Николай и решил перебраться поближе к семье.

Руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, недавно внесенным в разряд «легенд клуба», любимцем публики полузащитником Ираклием Квеквескири, капитаном команды, защитником Кириллом Сусловым, голкипером Владиславом Соромытько и с защитником Григорием Труфановым.

Также, как уверяют в клубе, большинство игроков «СКА-Хабаровска» сейчас имеют действующие контракты, но в руководстве СКА не исключают усиление состава новыми перспективными футболистами.