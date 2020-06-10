2020-06-10T09:17:23+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» начнет сборы по подготовке к новому футбольному сезону в ближайшее время

Спортсмены, проходившие самоизоляцию в своих городах, уже возвращаются в краевой центр
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» начнет сборы по подготовке к новому футбольному сезону в ближайшее время«СКА-Хабаровск» начнет сборы по подготовке к новому футбольному сезону в ближайшее времяФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Как сообщают в хабаровском футбольном клубе, «красно-синие» в скором времени начнут подготовку к новому сезону ФНЛ, футболисты возвращаются к месту постоянной дислокации команды и готовятся выйти на сборы.

Для того чтобы исключить риски распространения новой коронавирусной инфекции тренерский штаб СКА и игроки пройдут обязательное тестирование на COVID-19. Анализы они будут сдавать в несколько этапов.

Первый этап подготовки пройдёт в Хабаровске. Точная дата начала будет зависеть от того, когда будут сняты ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, отмечают в клубе.

- Мы надеемся, что уже в ближайшие дни со стадиона имени Ленина будет снят карантин, и мы сможем начать тренировки, рассказал Алексей Кандалинцев, генеральный директор клуба. - Оттягивать начало подготовки и дальше чревато - практически все наши соперники по ФНЛ уже приступили к занятиям.

Так же в Хабаровске руководство команды рассчитывает посмотреть ряд потенциальных новичков, среди которых будут и игроки армейской молодежки. Второй этап подготовки подопечные Алексея Поддубского проведут в Крымске, куда команда отправится 8-9 июля. В этом году первенство ФНЛ сезона 2020-2021 годов стартует 2 августа.

Так же в клубе рассказали, как быть тем болельщикам кто покупал абонементы на прошлый сезон, но не смог посмотреть домашние матчи отмененные из-за нештатного прекращения первенства.

- Как мы знаем, из-за досрочного завершения сезона, не состоялись 5 домашних матчей нашей команды, отметили в руководстве хабаровского СКА. - Все мы оказались в такой ситуации в первый, и, надеемся, что в последний, раз, поэтому нам потребовалось время, чтобы выработать решение, которое удовлетворит желания болельщиков и при этом будет соответствовать законодательству и объективной реальности. С сегодняшнего дня мы начинаем приём электронных заявлений от владельцев абонементов на сезон 2019/2020 на бронь бесплатных билетов на следующий сезон или же на возврат средств.

Для того чтобы подать заявление владельцам абонементов необходимо заполнить соответствующую форму на сайте. В клубе предупреждают, что для авторизации система попросит ввести номер телефона, указанный при покупке абонемента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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