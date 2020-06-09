Нападающий Константин Базелюк остается в «СКА-Хабаровск»

Как сообщили в клубе, «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Константином Базелюком. Новое соглашение 27-летнего игрока рассчитано на год.

- В минувшем сезоне нападающий провел за нашу команду 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевых передачи, - рассказали в пресс-службе «красно-синих».

Напомним, что Константин Базелюк впервые появился в составе хабаровской команды в сезоне-2015/16 годов. Тогда за сезон выступлений форвард в 28 матчах забил 10 голов. После «СКА-Хабаровска» Константин год отыграл в высшей лиге Португалии, где в составе ФК «Эшторил-Прая» провел 11 матчей, один раз поразив ворота соперников своей команды.

В сезоне 2017/18 годов нападающий выступал на правах аренды за команду «Зброевка», которая играла в высшей лиге Чехии, где за 13 матчей забил один мяч.

Второй раз в Хабаровске Константин Базелюк оказался в сезоне 2018/2019 годов. За 33 матча Константин забил семь мячей и дважды ассистировал партнерам. Сезон 2019/2020 нападающий начал в составе саранской «Мордовии», за которую успел провести семь матчей и забить один гол, после чего вновь вернулся в СКА.

Напомним, что сейчас в Хабаровске идет формирование команды на следующий сезон. Предыдущий досрочно из-за «коронавирусной» паузы СКА завершил на шестом месте, так и не дойдя до заветной четверки.

В формировании состава на следующий сезон не обошлось без потерь - так, по семейным обстоятельствам пришлось сменить клуб защитнику Николаю Зайцеву. Закончилась аренда у полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии, оба футболиста вернулись в свои клубы. Не продлили контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

Руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитниками Ираклием Квеквескири и Артемием Малеевым, капитаном команды, защитником Кириллом Сусловым, голкипером Владиславом Соромытько и с защитником Григорием Труфановым.

Также, как уверяют в клубе, в руководстве СКА не исключают усиление состава новыми перспективными футболистами.