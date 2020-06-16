Как мы сообщали футболисты «СКА-Хабаровск» уже съехались к основному месту дислокации и готовы начать первые после «коронавирусной» паузы сборы. Как раз к этому времени вышло постановление правительства региона, разрешающее при определенных условиях эксплуатацию спортивных объектов.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировкуФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Единственное что останавливало команду – все игроки и тренеры должны были сдать тесты на коронавирусную инфекцию. Тестирование футболисты проходили группами и сейчас результаты уже получены.

- Все тесты, сданные футболистами «СКА-Хабаровск» на COVID-19, показали отрицательный результат. Команда приступила к тренировкам на стадионе имени Ленина с соблюдением требований безопасности, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Хабаровский этап подготовки продлится до 6 июля. Затем подопечные Алексея Поддубского отправятся на сбор в Крымск.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировкуФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Тренировки давно было пора начинать, поскольку до начала первенства Футбольной национальной лиги осталось не так много времени – оно стартует 2 августа. К тому же большинство соперников хабаровских армейцев уже приступили к активным тренировкам и наращивают игровую форму.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировкуФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Как ранее сообщали в руководстве СКА во время этих сборов планируется не только подтянуть физические кондиции игроков и их сыгранность, но и отсмотреть ряд перспективных новичков, в том числе и из «молодежки» «красно-синих». Что касается самих тренировок то в них тренеры проявляют неистощимую фантазию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/785116" frameborder="0"></iframe> Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировку.ФК "СКА-Хабаровск"

- Тренировки армейцев радуют разнообразием. На этот раз наши футболисты попробовали свои силы в бамперболе. Две команды, облачившись в надувные сферы, знатно потолкались и получили заряд отличного настроения, - прокомментировали видео в пресс-службе СКА. - Кстати, в бамперболе при всём желании очень сложно нарушить дистанцию.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировкуФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что в команде сейчас активно идет процесс формирования состава на предстоящий сезон. Несмотря на заявления генерального директора клуба, что глобальных перемен не планируется, команды все-таки понесла некоторые потери.

Во-первых, стан «красно-синих» покинул защитник Николай Зайцев, который вынужден был сменить СКА на воронежский «Факел». Как объясняет сам футболист виноваты в этом были особые обстоятельства – ему необходимо было быть ближе к семье.

Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли на первую после «коронавирусной» паузы тренировкуФото: ФК "СКА-Хабаровск"

Во-вторых, закончилась аренда у полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии, и они отбыли в свои клубы. Руководство СКА решило не продлевать контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

Зато с главным наставником армейцев соглашение уже подписано. Так же контракты продлили для полузащитников Ираклия Квеквескири и Артемия Малеева, защитников Кирилла Суслова, капитана «СКА-Хабаровск», и Григория Труфанова, голкипера Владислава Соромытько и нападающего Константина Базелюка.

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