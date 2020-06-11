2020-06-11T08:13:37+03:00
Спорт

Рамазан Гаджимурадов признан лучшим игроком сезона в «СКА-Хабаровск»

Победителя выбрали болельщики голосованием на сайте клуба
Борис КОКУРИН
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Рамазан Гаджимурадов признан лучшим игроком сезона в «СКА-Хабаровск»Рамазан Гаджимурадов признан лучшим игроком сезона в «СКА-Хабаровск»Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Наступил четверг и в хабаровском СКА, как и обещали, подвели итоги всенародного голосования на лучшего игрока сезона 2019-2020 годов.

- На протяжении каждого игрового месяца вы определяли футболиста, который ярче всех себя проявлял, - отметили перед началом голосования в стане «красно-синих». - Теперь пора подвести итоги всего сезона. Приз лучшему игроку месяца получали 4 армейца – Адлан Кацаев (дважды), Рамазан Гаджимурадов, Владислав Камилов и Владислав Брагин. Именно среди них и развернётся борьба за главную индивидуальную награду сезона 2019/2020.

В итоге лучшим из лучших болельщики признали 22-летнего полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

- На нашем официальном сайте завершилось голосование за лучшего игрока сезона. Основная борьба развернулась между Рамазаном Гаджимурадовым и Владиславом Брагиным, которые поочерёдно лидировали в опросе. В итоге победу одержал Рамазан, а замкнул тройку призёров Владислав Камилов, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». -Мы поздравляем Рамазана с победой и успешным сезоном! Желаем ещё больше красивых голов, эффектных финтов и полезных действий на поле! Не расслабляться!

Рамазан в хабаровском СКА играет с 25 июня прошлого года. В Хабаровск он пришел из московского «Велеса». В этом сезоне играя за армейцев полузащитник забил 4 мяча, один из которых был признан лучшим голом сезона.

Кстати, «красно-синие» готовы начать первый тренировочный сбор перед новым сезоном в ФНЛ, который стартует уже 2 августа. Футболисты уже съезжаются в Хабаровск и в ближайшем времени начнут тренировки, ждут только снятия ограничений и открытия стадиона. Так же руководство клуба во время сборов рассчитывает отсмотреть несколько новичков в том числе и из «молодежки» армейцев.

Напомним, что уже подписаны контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитниками Ираклием Квеквескири и Артемием Малеевым, защитниками Кириллом Сусловым, который, кстати, является капитаном команды, и Григорием Труфановым, голкипером Владиславом Соромытько и нападающим Константином Базелюком..

Команду, по семейным обстоятельствам, покинул защитник Николай Зайцев. У полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии закончилась аренда - оба футболиста вернулись в свои клубы. Не продлили контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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