Болельщики «СКА-Хабаровска» выбрали лучший гол прошедшего сезона

То, что победителем в номинации «Лучший гол» оказался именно Рамзан Гаджимурадов ничего удивительного нет. И хотя 22-летний футболист по количеству забитых мячей в сезоне уступает покинувшему команду Адлану Кацаеву (9 голов), Владиславу Брагину (7 голов) и Владиславу Камилову (5 голов), его 4 атаки увенчавшиеся успехом превосходят всех по красоте исполнения. По крайней мере так решили в клубе, а затем это решение поддержали болельщики.

- Пришло время посмаковать самые красивые выстрелы минувшего сезона. Мы отобрали 8 голов, но вот незадача, ровно половина из них за авторством Рамазана Гаджимурадова, - писали на страничке СКА организаторы конкура начиная голосование. - Если Гаджик забивает, то исключительно красиво. Что ж, мы решили организовать битву на вылет, а проще говоря, 4 четвертьфинала. В каждом из них Рамазану будет противостоять его одноклубник.

Полторы недели назад Гаджимурадову противостояли пятеро одноклубников, но побеждая раз за разом Рамзан уверенно вышел в финал, где сразился сам с собой. Болельщикам пришлось выбирать из голов забитых в ворота «Торпедо», либо проход к воротам «Химок».

- Большинство проголосовало за замысловатый удар Рамазана Гаджимурадова, который застал врасплох торпедовского голкипера, - прокомментировали итоги в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - И хоть сам автор гола позже признался, что на самом деле простреливал, а в соавторы можно смело записать кочку, менее красивым этот выстрел, согласитесь, не стал. Поздравляем Рамазана с победой и желаем в новом сезоне забить ещё больше красивых и важных мячей!

Лучший гол сезона 2019/2012.Гол Рамазана Гаджимурадова в ворота "Торпедо"

Для справки: Рамзан Гаджимурадов 22-летний полузащитник в «СКА-Хабаровске» играет с 25 июля 2019 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола, отдал одну голевую передачу. Провел за «красно-синих» 26 матчей, за это время получил 1 красную и 6 желтых карточек.

А в клубе в это время идет формирование состава на следующий сезон. Форму СКА сменил на цвета воронежского «Факела» Николай Зайцев, У полузащитника Михаила Гащенкова и нападающего Эдуарда Булии закончилась аренда и оба футболиста вернулись в свои клубы. Не продлили контракты с нападающим Ильей Кузьмичевым и полузащитником Минори Сато.

Руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитниками Ираклием Квеквескири и Артемием Малеевым, защитниками Кириллом Сусловым, который, кстати, является капитаном команды, и Григорием Труфановым, голкипером Владиславом Соромытько.

Также, в клубе, не исключают усиление состава новыми перспективными футболистами.