2020-06-17T10:02:37+03:00
Спорт

В «СКА-Хабаровске» будет играть двадцатилетний армеец из Ростова Даниил Иванков

Генеральный директор клуба рассказал о подборе молодых «лимитчиков» в команду
Борис КОКУРИН
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В «СКА-Хабаровске» будет играть двадцатилетний армеец из Ростова Даниил ИванковВ «СКА-Хабаровске» будет играть двадцатилетний армеец из Ростова Даниил ИванковФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Напомним, что сейчас «СКА-Хабаровск» после вынужденного карантина наконец-то начал полноценные тренировки на поле. Команда готовится к предстоящему сезону, который в ФНЛ стартует уже 2 августа. Первый сбор, как рассказали в руководстве, пройдет в Хабаровске, второй в Крымске.

Дома тренерский штаб займется не только физической и тактической подготовкой спортсменов, но и отсмотрит потенциальных новичков, которые смогут пополнить состав «армейцев». Прежде всего внимание будет уделяться игрокам, попадающим под так называемое правило «молодого игрока».

В регламент Футбольной национальной лиги введено оно было весной прошлого года для того, чтобы поддержать молодых спортсменов - дать им игровую практику. В двух словах: каждая команда, выступающая в ФНЛ, должна обеспечить участие в матче как минимум одного игрока не старше 21 года.

До недавних пор в «СКА-Хабаровске» теми самыми молодыми игроками были Рамазан Гаджимурадов, ставший, кстати, по версии болельщиков, лучшим футболистом прошлого сезона, и Владислав Брагин. Но время идет, и сейчас они перешли из юниоров в сеньоры, так что на следующий сезон надо подыскивать нового «лимитчика».

- Можно смело сказать, что тогда с молодым пополнением мы угадали, - отметил Алексей Кандалинцев, генеральный директор «СКА-Хабаровска». - Но в наступающем первенстве эти футболисты уже не будут являться «лимитчиками», поэтому мы продолжаем поиски футболистов 1999 года рождения и младше, уже сейчас готовых помогать команде.

Одним из таких юниоров станет двадцатилетний армеец из ростовского СКА Даниил Иванков.

- Мы уже договорились с нашим дружественным клубом об аренде на сезон с правом выкупа атакующего полузащитника Даниила Иванкова, - подчеркнул генеральный директор клуба. - С ростовскими армейцами мы планируем продолжить тесное сотрудничество, в том числе и по поиску практики для наших молодых игроков.

На этом, впрочем, поиск перспективных «лимитчиков» не закончился. По словам Алексея Кандалинцева, игроков искать будут прежде всего среди своих, благо в молодежке хабаровского СКА есть из кого выбрать.

- Начав занятия, мы сразу же привлекли к тренировкам с основой всех лучших игроков молодежного состава, так как первостепенной задачей является подготовка и постепенный ввод в главную команду наших местных футболистов, - рассказал Алексей Кандалинцев. - Так, помимо Ващенко и Шалыгина, восстанавливающегося после травмы, которые и ранее подключались к основе, с нами тренируются еще четверо. По решению тренерского штаба, те, кто покажут свою готовность, поедут с нами на второй сбор в Крымск, который начнется 10 июля.

Руководство клуба не исключает возможности того, что кто-то из них может попасть в основную команду уже в ближайшем сезоне.

ДЛЯ СПРАВКИ:

20-летний полузащитник Даниил Иванков на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск» из ростовского СКА. Соглашение рассчитано на один год.

Воспитанник Академии футбола имени Виктора Понедельника дебютировал во взрослом футболе два года назад. В сезоне 2018-2019 на его счету 14 матчей за СКА (Ростов-на-Дону), а в минувшем Первенстве Олимп-ПФЛ крайний полузащитник забил четыре мяча в 16 играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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