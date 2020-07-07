Главный тренер «СКА-Хабаровска» подвел итоги первых сборов команды

Казалось, недавно армейцы вышли на газон стадиона имени Ленина, и вот уже первые после «футбольной паузы» сборы подошли к концу. За это время «красно-синие» успели и потренироваться, и присмотреть молодежь, и даже сыграть первый матч, правда, в формате «сам на сам».

КТО-ТО УСТАЛ, КТО-ТО НЕ ОЧЕНЬ

Сейчас команда отправляется в Крымск, где уже проводила сборы перед началом укороченной части сезона 2019-2020. Первые итоги обновленного СКА подвел главный тренер «красно-синих» Алексей Поддубский. По словам наставника, хабаровским сбором он не то чтобы доволен, но удовлетворен.

По его словам, на стадионе имени Ленина удалось выполнить все, что планировали. Единственное, что смущает тренера - разные физические кондиции игроков.

- Мы старались привести всех к единому знаменателю, но все равно кто-то к концу сильно устал, а кто-то - не очень, - отмечает Алексей Поддубский. - Потому что одни предыдущие два месяца все же тренировались, поддерживали форму, а другие сидели дома на карантине без возможности даже выйти пробежаться.

Также на первой части сборов клубу удалось немного обновить состав. В команду влились Соловьев и Батютин - весьма, по оценке экспертов, перспективные игроки. Также вместе с основным составом в Хабаровске тренировались и четверо футболистов местной «молодежки», двое из них поедут на сборы в Крымск.

- Соловьев сам попросил просмотреть его, - рассказывает главный тренер армейцев. - Доказал, что может играть в нашей команде. Батютина я хорошо знал и, в принципе, хотел видеть его в числе наших футболистов. При этом перед ним можно снять шляпу за то, что он согласился приехать на просмотр. Я уважаю таких людей, кто верит в свои силы и доказывает это. Что касается молодых игроков, то ребята всю нагрузку с первого дня сборов, в общем-то, выдержали. Что-то лучше у них получалось, что-то хуже. В Крымск с нами поедут Илик и Пономаренко. Последнего берем авансом. Для Слепухина и Головкова будем искать команды, чтобы ребята играли. Они, конечно, могут с нами тренироваться, но чтобы расти, двигаться дальше, им нужна игровая практика. Но мы за ними в любом случае будем следить.

В КРЫМСКЕ БУДЕМ ИГРАТЬ ТАК ЖЕ, КАК В ПЕРВЕНСТВЕ

В этом году коронавирус внес свои коррективы не только в тренировочный процесс, но и в турнирную таблицу первенства ФНЛ, теперь список участников расширился, а значит изменится и график игр, и их частота. По мнению Алексея Поддубского, в сезоне придется играть через три дня на четвертый, в таком же ритме он планирует проводить и товарищеские матчи на сборах, но игроков постарается поберечь.

- Будем тренироваться в двухразовом режиме, но не всегда, - объяснил главный тренер команды. - Температура там высокая, незачем загонять футболистов. Запланированы шесть товарищеских встреч. Пока именно запланированы. Все будет зависеть от общего числа футболистов в нашем расположении. В Хабаровске игровой практики как таковой у нас не было, только между собой играли. В Крымске же планируем провести матчи в том же графике, что будет в сезоне. Дважды можем сыграть по два за день, еще дважды - по одному. И потом возьмем недельную паузу перед началом первенства, когда уже конкретно будем готовиться к первому туру.

Назвал главный тренер и предполагаемых партнеров по спаррингам. В основном это будут команды из Краснодарского края: «Урожай», «Черноморец», «Биолог-Новокубанск». Если кто-то из ФНЛ захочет поучаствовать - ради бога, но ждать никого не собираются.

Также в Крымске тренерский штаб планирует отсмотреть еще несколько новичков, но в основном состав команды уже практически сформирован. По оценкам главного тренера, в СКА могут влиться еще два-три новичка.

- Думаю, не больше, - подчеркивает Алексей Поддубский. - У нас уже 21 полевой футболист. Плюс должны подъехать Оанча и Брагин. Брагин сегодня-завтра должен пройти медобследование. Но с новичками торопиться не будем. Нам важно не количество, а качество. Брать абы кого, чтобы закрыть заявку - это не про нас. Мы можем и завершения сезона в РПЛ подождать.

Напомним, что, по предварительным данным, новый сезон в ФНЛ может стартовать уже второго августа, времени для подготовки остается не так уж много, и в команде «красно-синих» терять его не намерены.

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