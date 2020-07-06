В «СКА-Хабаровске» будет играть нападающий подмосковных «Химок»

В «СКА-Хабаровске» не только продолжаются тренировки на домашней арене, но активно ведется подбор в команду новых перспективных игроков. Болельщики сетовали, что «красно-синие» мало забивают, и вот вам, получите, в команду приходит бомбардир подмосковных «Химок».

- Очередным новичком армейцев стал нападающий Дмитрий Барков, - сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - 28-летний форвард - воспитанник ДЮСШ «Коломяги» Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне выступал за ФК «Химки», с которым занял второе место в Олимп-Первенстве ФНЛ.

Как отмечают в клубе, на профессиональном уровне Дмитрий дебютировал в 2011 году в составе петрозаводской «Карелии». В сезоне 2013-2014 вместе с «Тосно» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Запад». Также выступал за ФК «Калуга».

В 2015-2016 годах он играл в Эстонии за местный «Нарва-Транс» (42 матча, 19 голов). Сезон 2017 года провел в ФК «Истикол» (Душанбе), с которым выиграл Чемпионат Таджикистана, стал финалистом Кубка этой страны и финалистом Кубка Азиатской Конфедерации футбола. Год спустя вернулся в «Нарва-Транс», за который в 29 матчах забил 17 мячей, и стал лучшим бомбардиром Премиум-лиги Эстонии.

- Сейчас Дмитрий Барков продолжает находиться в расположении подмосковного клуба, которому предстоит полуфинальный матч Олимп-Кубка России против «Урала». К «СКА-Хабаровску» нападающий присоединится 1 августа, - подчеркнули в хабаровском клубе.

Напомним, что сейчас армейцы завершают домашнюю часть сборов, которые они проводили на стадионе имени Ленина, и готовятся отправиться в Крымск, чтобы продолжить подготовку уже на юге России. С Турцией в этом году, увы, по всем понятным причинам, не сложилось.

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