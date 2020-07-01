Полузащитник Андрей Батютин будет играть в «СКА-Хабаровске»

Как сообщили в хабаровском клубе - у «красно-синих» очередное пополнение. На этот раз контракт с местным СКА подписал 25-летний полузащитник Андрей Батютин. Футболист находился на просмотре и неплохо себя показал во время сборов, проходящих сейчас на домашней арене армейцев.

- Контракт с игроком рассчитан на год, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - Батютин - воспитанник «Краснодара». За вторую команду «быков» он провёл 41 матч и забил 10 мячей. Летом 2016-го хавбек подписал 4-летний контракт с «Уфой», за которую в августе того же года дебютировал в Премьер-Лиге. Затем Андрей на правах аренды выступал за «Зенит-2», «Динамо СПб» и курский «Авангард». В минувшем сезоне на его счету 18 матчей, 1 гол и 2 голевых передачи в матчах Олимп-ФНЛ.

Напомним, что армейцы после досрочного завершения сезона и «коронавирусной паузы» на которую из-за пандемии поставили мировой футбол, наконец-то приступили к тренировкам. По предварительным данным первые игры на первенство ФНЛ стартуют уже 2 августа, так что армейцы торопятся набрать игровую форму. Тем более что хабаровский клуб одним из последних в лиге получил разрешение от региональных властей выйти на поле.

Первая часть сборов проходит на стадионе имени Ленина в Хабаровске, тут же идет и отбор перспективных кандидатов в команду. Руководство клуба и тренерский штаб также пытаются решить задачу по привлечению в СКА молодых игроков чтобы соблюсти правило, введенное исполкомом ФНЛ в прошлом сезоне.

После 6 июля команда планирует вылететь в Крымск чтобы продолжить подготовку уже там. В эти выходные «красно-синие» сыграли первый матч после закрытия стадионов на карантин. Кстати, в этой игре наряду с «кадровыми» армейцами – Камиловым и Максименко забил свой гол и новичок Андрей Батютин.

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