Полузащитник Михаил Соловьев возвращается в Хабаровск

Как сообщили в «СКА-Хабаровске» клуб подписал контракт с 23-летним полузащитником Михаилом Соловьевым который является воспитанником местной футбольной школы.

- В раннем возрасте он перешёл в школу ЦСКА, где с 2014 по 2016 годов выступал за вторую команду армейцев, а также сыграл 4 матча в юношеской Лиге УЕФА, отметившись одним голом, - рассказали в ФК «СКА-Хабаровск». - На взрослом уровне Соловьёв дебютировал в московском «Солярисе», выступавшим в ПФЛ (30 матчей, 1 гол). Затем, транзитом через «Армавир», полузащитник оказался в Премьер-Лиге Армении. За ереванский клуб «Урарту» он провёл 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 4 голевых передачи. Весеннюю часть сезона 2018/2019 Михаил провёл в пятигорском клубе "Машук-КМВ" (10 матчей, 1 гол, 1 голевая передача). Сезон минувший 23-летний полузащитник отыграл за "Нефтехимик (10 матчей).

Так же Михаил провел 1 матч за сборную России U-20 и 3 игры за сборную ПФЛ. Первым кто поздравил Михаила с подписанием нового контракта стал его первый тренер - спортивный директор армейцев Сергей Ленивкин.

Полузащитник Михаил Соловьев возвращается в ХабаровскФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Напомним, что сейчас хабаровская команда проводит первые после досрочного завершения сезона 2019/20 сборы на домашней арене – стадионе Ленина. Армейцы приступили к тренировкам после сдачи тестов на новую коронавирусную инфекцию, которые у всех футболистов и тренеров оказались отрицательными.

Сейчас на тренировках в Хабаровске происходит отбор новичков в команду, как ранее заявляло руководство хабаровского СКА у них на примете есть несколько перспективных новичков, в том числе и из местных воспитанников.

Хабаровский этап подготовки продлится до 6 июля. Затем подопечные Алексея Поддубского отправятся на сбор в Крымск. Времени остается немного, поскольку по предварительной информации от Российского футбольного союза первенство ФНЛ может стартовать уже 2 августа.

В преддверии нового сезона команда немного обновилась. Из СКА по семейным причинам ушел защитник Николай Зайцев, пришли: Эдуард Булия, ранее покинувший армейцев из-за окончания аренды и двадцатилетний армеец из Ростова Даниил Иванков. Так же руководству клуба удалось сохранить основной состав, неплохо показавший себя в прошлом сезоне.

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