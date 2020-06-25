Снова в «СКА-Хабаровск»: Эдуард Булия вернулся в команду «красно-синих»

Как ранее сообщали в хабаровском клубе, после досрочного завершения сезона, в котором «СКА-Хабаровск» занял шестое место в первенстве ФНЛ, нападающий Эдуард Булия и полузащитник Михаил Гащенков покинули команду, поскольку у них закончились сроки аренды. Однако руководство «красно-синих» решило не расставаться с перспективным нападающим и предложило ему контракт.

- Эдуард Булия подписал контракт на один год. Напомним, 29-летний форвард выступал за наш клуб в сезонах 2016-2017 и 2018-2019 годов. Кроме того, на правах аренды Эдуард провел за «СКА-Хабаровск» два матча в весенней части минувшего сезона, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Как отмечают в стане армейцев, всего на счету Булии 42 матча и три гола в составе СКА. В марте прошлого года болельщики «СКА-Хабаровска» признали его лучшим игроком месяца.

Напомним, что сейчас команда после частичного снятия ограничений краевым правительством проводит игровые сборы в Хабаровске, на домашнем поле. Естественно, соблюдаются все меры безопасности - так, все игроки и тренерский состав сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию, оказавшиеся отрицательными.

Армейцам стоит поторопиться набрать игровую форму, ведь по предварительным данным первенство ФНЛ стартует уже второго августа 2020 года, впрочем, точного календаря пока нет. После тренировок в Хабаровске «красно-синие» переберутся в Крымск, где продолжат подготовку.

В предсезонке руководству команды удалось сохранить основной состав команды за исключением нескольких досадных потерь. Так, клуб вынужден был покинуть защитник Николай Зайцев, по семейным обстоятельствам перебравшийся в воронежский «Факел».

Тренерский штаб сейчас не только выстраивает стратегию подготовки футболистов к предстоящему сезону, но и подбирает в команду молодых игроков для того, чтобы выполнить одно из условий Российского футбольного союза.

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