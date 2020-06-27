В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистов

Сейчас футболисты хабаровского СКА усиленно набирают форму на домашнем стадионе. Напомним, что тренировки начались в середине июня. После того как все футболисты и тренеры сдали тесты на COVID-19, им разрешено было приступить к первым в этом межсезонье сборам на стадионе имени Ленина.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Руководство команды активно занимается формированием команды, которая будет отстаивать интересы Хабаровского края (да и всего Дальнего Востока) в первенстве ФНЛ, которое может стартовать уже 2 августа 2020 года.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Уже подписан контракт с Эдуардом Булией который уже в третий раз вернулся в «СКА-Хабаровск», кроме того, в команду вошел молодой армеец из Ростова-на-Дону Даниил Иванков. Вообще подбор в команду «юниоров», одна из задач которую планирует на этих сборах решить руководство «красно-синих».

Сейчас под руководством Алексея Поддубского на

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

хабаровском поле тренируются 25 игроков, естественно, разбитые на несколько групп - для безопасности. Как отмечают в клубе, среди игроков есть как те, кто уже имеет контракт с клубом, так и находящиеся на просмотре.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Из аренды в ФК «Новосибирск» вернулся Александр Максименко. Проходит просмотр воспитанник нашей школы Михаил Соловьев, выступавший в прошлом сезоне за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Также на просмотр прибыл экс-хавбек курского «Авангарда» Андрей Батютин.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Из молодежной команды к тренировкам с «основой» привлечены защитники Дмитрий Пономаренко и Василий Илик, полузащитник Роман Слепухин и нападающий Игнат Головков.

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В то же время продолжают восстанавливаться после травм Евгений Оанча, Владислав Брагин (они присоединятся к команде на сборе в Крымске) и Алексей Шалыгин (должен приступить к тренировкам на следующей неделе).

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

В «СКА-Хабаровске» поделились фотографиями пятничной тренировки футболистовФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

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